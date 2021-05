Guaratuba faz coleta de eletrônicos no Dia Mundial da Reciclagem

A Secretaria do Meio Ambiente de Guaratuba promove campanha de coleta de resíduos eletrônicos, na próxima segunda-feira, 17 de maio, Dia Mundial da Reciclagem.

A ação irá acontecer no formato drive thru, no Espaço Litoral (parque de Eventos), com início às 9h e encerramento às 16h30, (sem intervalo para almoço).

Os participantes deverão trazer o material em seu carro até o local de entrega e depositar no espaço destinado, logo após, os técnicos pulverizarão álcool 70% nos itens. Álcool gel será disponibilizado aos participantes, assim como outras medidas sanitárias de biossegurança serão tomadas.

Materiais que poderão ser entregues: celular, telefone, cabos em geral, TV, vídeo cassete, placas de computador, centrais de alarme, secadores, ventiladores, batedeiras, computadores, rádios, periféricos de informática, DVDs etc.

Materiais que não serão aceitos: lâmpadas, baterias, pilhas e toda linha branca (geladeira, fogão, microondas etc.).