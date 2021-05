Barreiras em Guaratuba obrigam 332 veículos a fazer meia-volta

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Em dois dias de barreiras nas entradas da cidade, as equipes da Prefeitura de Guaratuba abordaram milhares de veículos. O movimento só não foi maior por causa da ampla divulgação das restrições a entrada de turistas.

Os ocupantes de 898 veículos estavam apenas de passagem e puderam cruzar a cidade até seus destinos. Um total de 332 veículos foram impedidos de entrar e os motoristas tiveram de fazer meia-volta.

As barreiras foram montadas no início da tarde desta sexta-feira (21) em dois locais da rodovia PR-412: no Posto da Polícia Rodoviária do Coroados e na Prainha, antes da bilheteria do ferry-boat.

Foi proibida a entrada de turistas e moradores de outras cidades em viagem de lazer. Foi permitida a entrada de moradores, trabalhadores com vínculo empregatício comprovado, veículos de carga para abastecimento e de passagem para municípios vizinhos.

Fiscalização no comércio – No final de semana, também foi realizada uma fiscalização no comércio para verificar o atendimento das medidas restritivas implementadas pelo estado e seguidas pela Prefeitura, como o novo horário do toque de recolher, entre as 22h e as 5h.

Balanço preliminar da Secretaria da Segurança, sobre o trabalho feito na sexta-feira aponta que foram notificados a comparecer na Vigilância Sanitária 7 estabelecimentos comerciais. Foram notificados para regularização documental e por abrir fora do horário, apenas 3 comércios. A fiscalização continuou no sábado e prossegue neste domingo.

Confira o balanço nas barreiras divulgado pela Secretaria Municipal da Segurança:

Veículos de passagem por Guaratuba

Sexta-feira

Coroados: 210 veículos

Prainha: 40 veículos

Sábado

Coroados:340 veículos

Prainha: 308 veículos

Veículos orientados a retornar a sua origem

Sexta-feira

Coroados: 80 veículos

Prainha: 55 veículos

Sábado

Coroados: 133 veículos

Prainha: 64 veículos