Edital de Convocação para constituição da Associação de Moradores dos bairros Nereidas e Eliane

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL A SER REALIZADA EM GUARATUBA, DIA 27 DE JUNHO DE 2021, POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLEMEET

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS ELIANE E NEREIDAS – AMBEN, com sede provisória no Salão Paroquial da Igreja Católica São Luiz Gonzaga, localizada na Rua México, nº 231-315, bairro Nereidas, CEP 83280-000, Guaratuba, Paraná, por meio da Presidente da Comissão Provisória e demais membros da sociedade civil convidam e convocam todos os moradores dos Bairros Eliane e Nereidas para a Assembleia Geral de constituição da Associação, aprovação do Estatuto e eleição da primeira Diretoria e do Conselho Fiscal.

Artigo 1º. Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembleia Geral de constituição de Associação, aprovação de Estatuto e eleição da primeira Diretoria e do Conselho Fiscal, que será realizada VIRTUALMENTE, em razão das restrições sociais da pandemia do Covid19, no dia 27 de junho de 2021, às 17h00 horas, em primeira convocação, em seguida às 17h30 em segunda convocação com qualquer número de presentes, em que se instalará a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Constituição e criação da Associação. Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal. Posse da chapa eleita. Apreciação e aprovação do Estatuto Social.

Artigo 2º. A reunião será realizada por meio da plataforma GoogleMeet, com identificação dos presentes. Por questões de segurança, o link da reunião será disponibilizado a partir de quinze minutos antes da sua realização para aqueles que enviarem e-mail com identificação (RG e CPF e comprovante de residência) para o endereço eletrônico amben2021@outlook.com, manifestando seu interesse em participar da Assembleia.

Artigo 3º. Quem tiver interesse em receber o Estatuto para leitura e conhecimento antes da votação pode solicitar o encaminhamento no referido e-mail ou acessar a página da Associação de moradores do Eliane e Nereidas no Facebook ou acessá-la pelo link da página: https://www.facebook.com/100301488938713/posts/100304035605125/

Artigo 4º. Os interessados em concorrer para a eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Associação deverão compor suas Chapas contendo os cargos e os nomes completos dos candidatos com as respectivas autorizações individuais, acompanhadas de número do documento de identidade pessoal e fotocópias do CPF e carteira de identidade, além das certidões negativas solicitadas pelo Cartório para registro da Ata, sendo que referidos documentos e a inscrição da Chapa deverão ser encaminhados para o e-mail amben2021@outlook.com, até o dia 17 de junho de 2021.

Artigo 5º. O presente edital de convocação está publicado no jornal Correio do Litoral e afixado em vários estabelecimentos dos bairros Eliane e Nereidas, bem como está disponível na página oficial da Associação no Facebook, antes referida.

Artigo 6º. Contando com a presença e participação de todos os interessados e interessadas, subscreve-se o presente edital de convocação.

Guaratuba, 26 de maio de 2021.



Karine Kloster

Presidente Comissão Provisória para Fundação e Constituição da AMBEN.