Trator agiliza trabalho dos pescadores na Praia das Canoas

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

O prefeito Roberto Justus e alguns vereadores acompanharam na manhã desta quarta-feira (9) o trabalho do trator da Prefeitura na puxada dos barcos da Praia das Canoas.

O trator é uma reivindicação antiga dos pescadores do local que foi atendida pela vereadora Maria do Neno, através do então deputado federal Leopoldo Meyer, que destinou um recurso da União para a compra do equipamento. Os pescadores contam que é um serviço que está fazendo muita diferença na rotina deles.

Maria do Neno não pode comparecer devido a compromissos anteriormente agendados. Estiveram presentes os vereadores Felipe Puff, Fabiano da Caieiras e Juliano Petruquio, o secretário da Pesca e Agricultura, Cidalgo Chinasso, o secretário de Esportes e Lazer, Alexandre Polati, e o chefe e Gabinete, Toni Caldeira.

O trator atende os pescadores da praia de segunda a sexta – das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O trator também está disponibilizado para os pescadores das rampas e outros locais com agendamento prévio na Secretaria da Pesca e Agricultura, através do número 3472-8731.