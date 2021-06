Festa do Divino terá missa online, drive thru e doação de cestas básicas

A Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso informou que, devido à pandemia da covid-19, pelo segundo ano não haverá a Festa do Divino de Guaratuba da forma tradicional, com barracas, shows e grande movimentação de pessoas.

Durante todo o mês de julho os organizadores vão coletar doações de cestas básicas, que serão distribuídas para as pessoas mais necessitadas.

O pároco local, padre Álvaro Cesar Cavazzani, informa que realizará uma programação em louvor ao Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade, que acontecerá de 9 a 18 de julho.

Haverá transmissão online das missas que acontecem na Igreja Matriz pelo Facebook, a Carreata do Divino e da Trindade Santa e um “drive-thru” especial com o tradicional “Churrasco da Festa do Divino”.

“A Festa do Divino mantém seu caráter de evento religioso, onde tradição, cultura e fé se encontram em um ambiente agradável e seguro para todas as pessoas”, informa a organização, a cargo dos casais festeiros.

Confira a programação

▪️ No dia 9 de julho haverá a missa de abertura da Festa do Divino 2021, que será celebrada na Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso às 19h e será transmitida ao vivo pelo Facebook da paróquia.

▪️ Nos dias 9, 10 e 17 de julho terá “Carreata do Divino e da Trindade Santa”.

▪️ Nos dias 11 e 18 de julho terá o “Churrasco do Divino” na modalidade “drive-thru”.

▪️ No dia 18 de julho haverá a missa de encerramento da Festa do Divino 2021, que será celebrada na Matriz, às 10h e será transmitida ao vivo pelo Facebook da paróquia

▪️ No dia 18 de julho será feito o sorteio da Rifa do Divino às 16h, que será transmitido ao vivo pela página oficial da Festa do Divino de Guaratuba.