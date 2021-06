Litoral do Paraná tem mais 10 mortes por covid-19

Mais 10 mortes por covid-19 foram registradas no Litoral do Paraná nesta quarta-feira (16): 7 em Paranaguá, 1 em Guaratuba, 1 em Pontal do Paraná e 1 em Guaraqueçaba.

A região tem 909 mortes e coeficiente de mortalidade por covid de 303,2 óbitos / 100 mil habitantes.

O informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou ainda mais 142 casos na região: 108 em Paranaguá, 19 em Matinhos, 7 em Guaratuba, 7 em Pontal do Paraná e 1 em Guaraqueçaba.

No Paraná,foram registradas mais 294 mortes e 6.351 casos. O estado chega 28.683 mortes registradas e 1.156.632 casos diagnosticados.

A mortalidade no estado do Paraná é de 249,1 mortes / 100 mil.

O Brasil confirmou hoje mais 2.997 mortes e 95.367 casos. O país chega a 493.693 mortes pela covid-19 e a 17.628.588 confirmações. A mortalidade é de 234,9 óbitos / 100 mil.