Comandante da PM discute segurança com representantes do Litoral

Paranaguá, 30 de junho de 2021. Comandante-geral da PM visita Litoral. Foto: Soldado Amanda Morais

O coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da Polícia Militar, reuniu-se com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, e representantes de outras cidades do Litoral, nesta quarta-feira (30), em Paranaguá. Na pauta, as demandas sobre segurança dos municípios. Também foi falado sobre os problemas no atendimento pelo 190 e o reforço das ações ostensivas.

O coronel Hudson falou sobre o planejamento de comando para fortalecer as equipes policiais, em especial as tropas especializadas, como a Patrulha Costeira do 9° Batalhão, que faz o policiamento nas ilhas mais distantes da Baía de Paranaguá e atua, esporadicamente, na baía de Guaratuba – dentro do próprio 9º BPM há uma movimentação em favor de instalar uma base ou ponto de apoio da Costeira em Guaratuba.

Outro ponto tratado foi o empenho dos policiais militares nas fiscalizações das medidas sanitárias. A reunião foi acompanhada pelo comandante do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, e o comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Renato Luiz Rodrigues Junior.

Dentre os assuntos abordados na reunião estão o reforço de policiamento, operações policiais e as ações para cumprimento das medidas sanitárias. As autoridades municipais falaram ao coronel sobre o acionamento pelo 190, devido a problemas que detectaram. O coronel Hudson se comprometeu a verificar a situação. “Todas as considerações dos prefeitos serão analisadas e vamos verificar com a Central de Operações essa questão para encontrar a solução a curto prazo”, explicou.

Redução de crimes – O coronel Hudson explicou que houve redução de crimes no Litoral neste ano. No comparativo entre janeiro a maio deste ano com o mesmo período de 2020, os roubos reduziram 37,07% (de 615 para 387) e os furtos caíram 17,4% (de 2.759 foi para 2.278). Houve ainda redução de 29,6% nos furtos a residência (de 857 caiu para 603), e queda de 18,6% nos roubos a residência (de 59 para 48 casos) nos períodos analisados.

Presenças – Também estiveram na reunião a vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patrícia Milo Marcomini; a vice -prefeita de Antonina, Rosane Osaki; o vice-prefeito de Morretes, Vitor Bertolin; o secretário municipal de segurança de Guaratuba, Jacson Braga; a secretária municipal de segurança de Pontal do Paraná, Any de Oliveira Brasil Messina; o secretário municipal de segurança de Antonina, Jorge Fayad Nazário; a diretora da Guarda Municipal de Matinhos, Elenice Loucena; o corregedor da Guarda Municipal de Matinhos, Diego Nepomuceno, e o secretário de governo de Morretes, Gilton Dias.