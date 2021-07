Litoral prepara manifestações contra Bolsonaro em 5 cidades

Diversas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro estão programadas para acontecer no Litoral do Paraná neste sábado (3), data de uma mobilização nacional.

Estão sendo organizadas manifestações em Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Antonina e Morretes. Em todas, pede-se para os presentes levarem alimentos, cobertores e agasalhos que serão doados, e, durante o protesto, façam uso de álcool em gel, usem máscaras e mantenham distanciamento.

Em Guaratuba, os organizadores informam que o ato também será homenagem às vítimas da covid-19 na cidade e no país. Guaratuba já teve 162 óbitos em decorrência do novo coronavírus, a maior mortalidade no Litoral, com 431 mortes / 100 mil habitantes.

“A mobilização é pelas vítimas, mas também pelo #forabolsonaro! A situação do Brasil é incomparável com qualquer outro país. Existe incompetência e descaso! ”, diz o texto de divulgação do ato.

A concentração será na Praça da Paz (Rua José Nicolau Abagge – ao lado do Ginásio José Richa), às 14h. De lá, sairá uma carreata e bicicletada até a Praia Central, onde serão fixadas 162 cruzes na areia em homenagem às vítimas.

Em Paranaguá, o chamado movimento Fora Bolsonaro Litoral, está reivindicando “mais vacinas para paranaguá e todos os brasileiros, vale emergencial de R$ 600,00 e dando apoio ao impeachment de Bolsonaro

A concentração também será às 14h, na Praça dos Leões, de onde sairá uma caminhada. “Estamos preocupados com os cortes no envio de vacinas para Paranaguá. Temos que cobrar das autoridades estaduais e federais que chegue a Paranaguá as vacinas que precisamos! A vacinação aqui está avançada e temos que garantir a continuidade desse trabalho”, disse a estudante Marianna Amaral, uma das organizadoras da manifestação.