Litoral recebe mais 3.223 vacinas para população em geral

08.07.2021 – Chegada de vacina no Cemepar – Foto Gilson Abreu/AEN

A Regional de Saúde do Litoral, em Paranaguá, recebe nesta tarde de sexta-feira (9) mais 3.223 doses de vacinas contra covid-19: 391 CoronaVac e 2.832 de Pfizer. Elas se destinam à população em geral, os adultos com 18 anos ou mais.

Elas fazem parte de um lote 197.060 doses que o Estado distribui hoje c para as 22 Regionais de Saúde. São 173.160 doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech e outras 23.900 da CoronaVac.

Os imunizantes darão continuidade à vacinação da população em geral. Dessa maneira, o Estado dá sequência à vacinação por faixa etária, que deve alcançar 40 anos até o próximo dia 18, segundo o calendário elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Muita cidades já venceram essa etapa. O lote também tem parte de reserva técnica que deve ser utilizada para perdas físicas ou quebra de frascos.

As doses serão levadas de caminhão a partir das 14h para nove Regionais de Saúde (Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba) e de avião para outras 13 (Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Londrina, Apucarana, Maringá, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã).

Confira a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 por Regional de Saúde:

1ª RS – Paranaguá – 391 doses de CoronaVac e 2.832 doses de Pfizer

2ª RS – Metropolitana – 8.766 doses de CoronaVac e 63.504 doses de Pfizer

3ª RS – Ponta Grossa – 1.329 doses de CoronaVac e 9.630 doses de Pfizer

4ª RS – Irati – 463 doses de CoronaVac e 3.354 doses de Pfizer

5ª RS – Guarapuava – 876 doses de CoronaVac e 6.342 doses de Pfizer

6ª RS – União da Vitória – 353 doses de CoronaVac e 2.556 doses de Pfizer

7ª RS – Pato Branco – 573 doses de CoronaVac e 4.146 doses de Pfizer

8ª RS – Francisco Beltrão – 798 doses de CoronaVac e 5.784 doses de Pfizer

9ª RS – Foz do Iguaçu – 750 doses de CoronaVac e 5.436 doses de Pfizer

10ª RS – Cascavel – 826 doses de CoronaVac e 5.976 doses de Pfizer

11ª RS – Campo Mourão – 567 doses de CoronaVac e 4.110 doses de Pfizer

12ª RS – Umuarama – 532 doses de CoronaVac e 3.846 doses de Pfizer

13ª RS – Cianorte – 340 doses de CoronaVac e 2.460 doses de Pfizer

14ª RS – Paranavaí – 537 doses de CoronaVac e 3.882 doses de Pfizer

15ª RS – Maringá – 1.526 doses de CoronaVac e 11.064 doses de Pfizer

16ª RS – Apucarana – 753 doses de CoronaVac e 5.448 doses de Pfizer

17ª RS – Londrina – 2.134 doses de CoronaVac e 15.462 doses de Pfizer

18ª RS – Cornélio Procópio – 332 doses de CoronaVac e 2.412 doses de Pfizer

19ª RS – Jacarezinho – 552 doses de CoronaVac e 3.996 doses de Pfizer

20ª RS – Toledo – 911 doses de CoronaVac e 6.606 doses de Pfizer

21ª RS – Telêmaco Borba – 376 doses de CoronaVac e 2.718 doses de Pfizer

22ª RS – Ivaiporã – 216 doses de CoronaVac e 1.596 doses de Pfizer

TOTAL – 23.900 doses de CoronaVac e 173.160 doses de Pfizer