Litoral tem mais 5 mortes por covid-19

O Informe da covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde registra mais 4 mortes em Paranaguá e 1 Matinhos.

O Litoral chega a 1.007 óbitos, com uma mortalidade de 335,9 mortos / 100 mil habitantes, um coeficiente 21% maior que do Paraná e *33% acima da média do Brasil.

Também foram registrados 43 novos casos da doença:

Paranaguá (13)

Guaratuba (9)

Matinhos (8)

Pontal do Paraná (7)

Morretes (6)

A região tem 39.191 casos confirmados e 20.481 pacientes recuperados.

No Paraná, foram registradas hoje mais 180 mortes e 3.840 confirmações desde o início da pandemia. O estado chega a 32.036 óbitos e 1.312.938 confirmações. A mortalidade no Paraná é de 278,2 casos / 100 mil.

O Ministério da Saúde ainda não havia divulgado os dados nacionais até a publicação desta notícia. * Comparativo com os dados de quinta-feira (8), quando a mortalidade no Brasil era de 252,3 casos / 100 mil.