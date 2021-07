Litoral tem 7 mortes e mais 100 casos de covid

O Litoral têm 7 óbitos por covid-19 confirmadas neste sábado (17), pela Secretaria de Estado da Saúde: Paranaguá (4), Pontal do Paraná (2) e Antonina (1).

O Litoral chega a 1.050 óbitos, com uma mortalidade de 350,2 mortos / 100 mil habitantes.

Foram registrados 100 novos casos da doença na região. O maior número de casos hoje foi de Pontal do Paraná, com 44. Mas a pequena Guaraqueçaba novamente é destaque com 24 novos diagnósticos da doença, somando 55 casos confirmados pela Sesa em dois dias.

Pontal do Paraná (44)

Guaraqueçaba (24)

Paranaguá (12)

Guaratuba (12)

Matinhos (4)

Antonina (3)

Morretes (1)

O Litoral agora tem 39.691 casos confirmados e 21.158 pacientes recuperados.

No Paraná, houve mais 175 mortes e 3.504 casos confirmados. O Estado agora soma 33.492 óbitos e 1.336.784 casos. A mortalidade no Paraná é de 290,8 óbitos / 100 mil.