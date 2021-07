Curiosidades dos jogos de cassino

Acompanhe o artigo e conheça alguns dados curiosos sobre blackjack, poker e muito mais.

Você não acha curioso que as máquinas caça-níqueis tenham desenhos de frutas nas rodas? A razão é que até 1880 essas máquinas davam como prêmio goma de mascar com sabor a frutas. Foi só depois de 1888 que essas máquinas começaram a dar moedas de prêmio.

Em Londres existe o menor cassino do mundo. O Grosvenor é um cassino móvel e fica dentro de um táxi. Surpreendentemente, ainda que seja pequeno, ele é muito completo, tem mesa de apostas, croupier, bar e até TV para transmitir esportes ao vivo. E ainda mais, ele continua sendo um taxi portanto pode te levar para onde você precisar (só se você faz uma doação para uma instituição de caridade).

A maior mesa de blackjack do mundo mede 206,85 m2. Claro que existe um recorde Guinness para essa mesa. Ela foi criada para o aniversário do Cassino Viejas e por muito difícil que seja de acreditar, é possível jogar nela. Só que como o tamanho da mesa era tão grande, as fichas e as cartas deviam ser grandes também para se adaptar. Para poder jogar havia pessoal adicional só para mover as cartas.

A contabilização de cartas no blackjack é muito popular, provavelmente graças ao grupo de estudantes e seu professor do Instituto de Tecnologias de Massachusetts. Tem um famoso filme, “Quebrando a Banca”, que relata a história desse grupo nos cassinos de Las Vegas. No entanto, o verdadeiro especialista na contabilização de cartas no blackjack é Edward Thorp (autor do livro “Beat the Dealer: A Winning Strategy for the Game of Twenty-One”). Ele é um matemático que se tornou um mestre do blackjack e também é conhecido como o Pai da contabilização de cartas. Contudo, existem diversas formas de tirar vantagem no jogo de blackjack além de contabilizar as cartas.

A partida de pôquer mais longa na história durou 8 anos, 5 meses e 3 dias. isso aconteceu no porão de um teatro do ano 1881 até 1889. Ocorreu no Bird Cage Theatre, em Tombstone, no Arizona. Foram vários os jogadores que participaram dessa rodada e calcula-se que foi muito o dinheiro que circulou nesta mesa, talvez 10 milhões de dólares.

Robert Maxwell foi talvez quem mais dinheiro perdeu jogando roleta em menos tempos. Ele perdeu 1,5 milhão de libras em três minutos, em 3 rodadas de roleta simultâneas.

Teddy Sheringham histórico jogador de futebol de origem inglês, uma vez aposentado do esporte, começou a jogar pôquer e até o dia de hoje já ganhou mais de 300 mil dólares nesses torneios.

Don Johnson é conhecido por ter ganho 6 milhões de dólares no cassino Atlantic City, depois de ter ganho outros 9 milhões de dólares em outros cassinos previamente. Com certeza, ele foi banido e não pode voltar a entrar nesse cassino.

Uma vez, o cassino MGM Grand Hotel & Casino que fica em Las Vegas recebeu uma convenção de físicos e justamente nessa semana baixaram os ganhos do cassino até ficar como a pior semana na história desse cassino.