Obra contra alagamentos em Guaratuba entra em nova fase

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A obra contra alagamentos entre os bairros Piçarras e Carvoeiro, em Guaratuba, entra na terceira fase. Serão instaladas 124 manilhas de 0,80 cm nas ruas Miguel Jamur, Curitiba e Guarás. O trabalho ainda contará com a colocação de 650 manilhas na rua João Batista Pedroso.

Na terça-feira (27), o prefeito Roberto Justus, ao lado do secretário da Infraestrutura e das Obras, Marcio Tarran, e do engenheiro civil da Secretaria do Urbanismo José Carlos Sdroeiwski, esteve novamente vistoriando as obras.

Tarran explicou que esta nova fase tem previsão para terminar em novembro. Em seguida, serão feitas travessias em três pontos do Canal Carvoeiro, nas ruas Guaíra, Randolfo Bastos e Santo Antônio da Platina, com pouco mais de 100 manilhas de 1 metro de diâmetro.

Segundo a prefeitura, é a maior obra de manilhamento da história do município e pretende erradicar bolsões de água em uma região entre os dois bairros. Serão gastos aproximadamente R$ 400 mil do convênio com o Instituto Água e Terra (IAT) e R$ 92 mil de recursos próprios.