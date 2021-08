Litoral recebe mais 5.452 doses de vacina contra covid

Distribuição de vacinas para Regionais (Foto Gilson Abreu/AEN)

O Litoral recebe, a partir de hoje, domingo (1º), mais 5.452 doses de vacina contra a covid-19, que serão distribuídos nos sete municípios da 1ª Regional de Saúde.

São 3.312 doses de Pfizer, 1.840 doses da Coronavac, 300 da Astrazeneca/Fiocruz. Todos os lotes são destinados à população em geral, pessoas com 18 anos ou mais, que estão sendo imunizados em faixas etárias diferentes dependendo da cidade.

A Secretária Estadual da Saúde (Sesa) já começou a distribuir a maior parte das 329.380 doses de vacinas recebidas na tarde de ontem (31) para as 22 regionais de saúde. Parte ficará armazenada no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para a segunda dose.

Curitiba e a 2ª Regional de Saúde (Metropolitana) já receberam as doses hoje pela manhã. As demais regionais que são mais próximas da Capital (Paranaguá, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba) começaram a retirar o imunizante a partir das 14h.

As RS mais distantes (Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã) receberão por meio de transporte aéreo, também a partir das 14h.

A distribuição de doses para os municípios segue a metodologia determinada pela Sesa, que prevê a readequação do quantitativo de doses nas 399 cidades. A estratégia, segundo o secretário Beto Preto, visa igualar a cobertura vacinal de 80% da população adulta até o final de agosto. A ideia é encerrar o calendário até o final de setembro.

Reforço – A Sesa está encaminhando, neste lote, outras doses que já faziam parte da previsão de distribuição para reforçar a imunização.