Um homem é morto e outro sequestrado em Pontal do Paraná

Foto da vítima: rede social / TVCI

Everson Berbecki, de 29 anos, foi degolado com uma faca durante um assalto, na noite desta terça-feira (14), no balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná.

De acordo com reportagem da TVCI, a esposa e os filhos de Everson foram amarrados e um amigo da família foi sequestrado e levado como refém.

Segundo a TVCI apurou com a Polícia Militar, Berbecki chegou em casa junto com o amigo, conhecido como “Cabeça”, quando foram surpreendidos por dois homens dentro do imóvel.

Segundo a esposa da vítima, quando o companheiro chegou foi possível ouvir passos no quintal, vindos de um terreno baldio localizado ao lado. Em seguida dois indivíduos invadiram a residência e se identificaram como “policia”. Os homens a amarraram junto com os filhos em um cômodo.

“Conforme o relato da testemunha, após 20 minutos ela saiu do cômodo e encontrou o marido caído na sala, sem vida e degolado. Para a PM, a esposa ainda relatou que ouviu os criminosos dizerem que levariam o amigo, mas que depois o liberariam.

“A princípio o caso está sendo investigado como latrocínio, roubo seguido de morte, já que o carro da família, uma quantia em dinheiro e dois celulares foram levados”.

O veículo roubado é um VW Gol de cor prata. O homem levado como refém não foi localizado até o fechamento desta reportagem.

Paranaguá – Na mesma noite, duas pessoas ficaram feridas, com tiros e facadas, no bairro Jardim Iguaçu, em Paranaguá. Os dois rapazes, ainda não identificados, foram encaminhados à emergência do Hospital Regional do Litoral, informou o jornal Agora Litoral.

Fontes: TVCI e Agora Litoral