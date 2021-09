Precisando de uma nova intro para as redes do seu negócio? Veja como fazer de forma fácil

Não faz muito tempo publicamos uma matéria notícia que o Sebrae apresentaria uma live sobre venda online para turismo e comércio no Litoral, onde enfatizamos a importância de contar com as ferramentas disponíveis na internet para impulsionar negócios dos mais diversos setores.

E um dos métodos mais abrangentes e efetivos para ter um retorne maior para o investimento no marketing digital, é apostando nas estratégias de vídeos, que podem ser veiculados em uma série de formatos, em especial dos seguintes modos:

Ferramentas de anúncios como o Youtube ads, onde a publicidade é veiculada antes dos vídeos da plataforma;

Conteúdo próprio para criar mais autoridade para o seu negócio e atingir a primeira etapa do funil de marketing;

Divulgação massiva através das redes sociais, como em grupos locais, comunidade de nichos, dentre outras vertentes;

Lives com programação ao vivo focada em conteúdos também destinado ao primeiro estágio do funil de marketing.

No entanto, seja qual for o conteúdo em vídeo, para agregar mais valor de produção e ainda marcar e fomentar a identidade visual do seu negócio, é importante que o seu conteúdo conte como uma introdução, que separa a abertura do real propósito do vídeo.

Ainda que seja extremamente usual, muitas pessoas não fazem ideia de como criar uma intro para os seus vídeos, por isso, elencamos algumas dicas que vão facilitar esse processo, confira abaixo:

Defina uma identidade visual marcante

Cores, fontes, efeitos e transições, tudo deve fazer uma alusão a identidade visual do seu negócio, criando um conteúdo facilmente identificável e impactando o espectador em um nível que, muitas vezes, beira o inconsciente.

A identidade visual é extremamente relevante para a sua empresa, portanto ela deve se manter presente no seu conteúdo em vídeo, e não há momento mais propício para tal do que durante a introdução.

Se atente também aos efeitos sonoros

Além da identidade visual, criar uma identidade sonora também é importante, por isso, na sua introdução é recomendável que um jingle ou uma trilha sonora marcante seja veiculada.

Os efeitos sonoros da introdução dão o tom do conteúdo em vídeo e também são marcantes na memória dos clientes, criando uma proximidade maior, afinal, basta pensar um pouco para lembrar de músicas temas de empresas de que você era ou ainda é cliente.

Utilize uma ferramenta específica

Por fim, uma das dicas mais relevantes para se criar uma intro, é utilizar uma ferramenta específica para esta finalidade, dispondo de recursos importantes e com uma interface mais amigável.

Uma boa recomendação sobre como criar intro é utilizando o InVideo, uma ferramenta online que oferece uma série de recursos profissionais com efeitos sonoros e visuais, modelos já prontos e um extenso banco de dados livre de direitos autorais.

Agora que você possui dicas relevantes sobre como criar uma intro marcante para os seus vídeos, basta colocá-las em prática e deixar a criatividade fluir para agregar mais valor de produção ao seu conteúdo em vídeo.