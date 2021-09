Unespar tem vestibular com 500 vagas em Paranaguá

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu nesta quinta-feira (15), as inscrições para o vestibular 2022. O prazo é até 20 de outubro.

No Litoral são 500 vagas disponíveis em Paranaguá em 8 cursos: Administração, Ciências Biológicas (bacharelado), Ciências Biológicas (licenciatura), Ciências Contábeis, História, Letras – Inglês, Letras – Português, Pedagogia, Matemática e Engenharia de Produção.

As opções de inscrição são através da nota do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) ou pelo sistema PS1: através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 2015 a 202O, ou do vestibular da Unespar entre 2018 e 2020. A taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Confira o edital e mais informações aqui: https://www.unespar.edu.br/

A Unespar tem campus em outras cinco cidades: Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranavaí e União da Vitória.