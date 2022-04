Sábado na BR-376: na descida, carreta sem freios; na subida, incêndio

Uma carreta que transportava 45 toneladas de farelo de soja adentrou 70 metros da área de escape do km 667, da BR-376, no sentido Santa Catarina, em Guaratuba, após a perda dos freios. O acidente aconteceu às 9h34.

Cerca de uma hora antes, um caminhão pegou fogo na altura do km 647 da BR-376, em Tijucas do Sul, na pista sentido Curitiba da rodovia.

O acidente com carreta Volvo que transportava 28 toneladas de borra de soja, aconteceu nas proximidades do posto de combustível Monte Carlo ll e da Represa do Vossoroca. Não houve vítimas, mas as duas pistas ficaram interditadas por cerca de duas horas. No momento, há 5 quilômetros de congestionamento.

Por volta das 10h30, as duas faixas da pista foram liberadas, com um fila de aproximadamente 8 quilômetros.