Dois caminhões usam área de escape da BR-376 nesta terça-feira

Num intervalo de nove minutos, dois caminhões usaram a área de escape do km 667 da BR-376, em Guaratuba, no início da tarde desta terça-feira (9).

A primeira entrada ocorreu por volta das 14h39, o motorista, que já conhecia o dispositivo, entrou com o veículo cerca de 42 metros no local e não houve vítima.

Logo em seguida às 14h48, o veículo era um guincho e transportava um automóvel e adentrou cerca de 75 metros, havia quatro passageiros sendo eles uma vítima leve, que foi atendida no local pela equipe de atendimento da concessionária Arteris LitoralSul.

Arteris possui duas áreas de escape na BR-376

A Área de Escape do km 667,3 da BR-376/PR está localizada na descida da Serra do Mar, na ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Ela foi inaugurada em novembro de 2019.Um pouco mais à frente, no km 671,7 – encontra-se a primeira área de escape construída pela Arteris no Brasil, em 2011, também em Guaratuba.