Motorista morre em acidente na área de escape da BR-376

Um motorista de caminhão morreu na manhã desta quinta-feira (18), em grave acidente na área de escape da concessionária Arteris Litoral Sul na BR-376, em Guaratuba.

Ele estava como passageiro em um guincho que transportava seu caminhão e entrou na área de escape do km 667, na descida da Serra do Mar.

Com entrada no dispositivo, feito de agregado de argila (cinasita), o caminhão que era transportado se desprendeu e bateu na cabine do guincho prendendo o passageiro contra as ferragens;

O passageiro tinha 58 anos e morreu na hora. O motorista do guincho teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento em Garuva (SC). Ele informou à Polícia Rodoviária Federal que ficou sem freios.