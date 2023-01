Lula vem a Foz do Iguaçu para posse de Enio Verri na Itaipu

O deputado federal será nomeado diretor-geral brasileiro da usina após tomar posse e renunciar ao mandato e deve vir a Foz ainda nesta semana

Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula virá a Foz do Iguaçu no dia 15 de fevereiro para a posse oficial do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri. O evento contará ainda com as presenças de lideranças políticas, incluindo a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o deputado federal e líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, o deputado estadual e presidente do PT do Paraná, Arilson Chiorato e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O nome de Verri foi anunciado na semana passada, após reunião com o presidente Lula e a deputada Gleisi. Ele será nomeado oficialmente após ser empossado no dia 1º de fevereiro na Câmara de Deputados e renunciar ao mandato. O primeiro suplente do PT, Elton Welter, de Toledo, vai assumir a vaga de Verri.

Verri vai desembarcar em Foz do Iguaçu ainda esta semana, após a nomeação. O presidente Lula deverá ainda nomear mais cinco nomes que ocuparão as diretorias de Administração, Financeira, Coordenação, Jurídica e Técnica. Verri nomeará o novo diretor-superintendente do PTI (Parque Tecnológico de Itaipu), responsável pela gestão do turismo da hidrelétrica.

Lula em sua última visita a Foz do Iguaçu

Lula esteve pela última em Foz do Iguaçu em 26 de março de 2018, junto no Seminário Internacional de Integração Latino-Americana, reunindo lideranças da esquerda, incluindo o ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo. O ato, realizado no Sindicato dos Eletricitários de Foz do Iguaçu (Sinefi), atraiu a fúria de simpatizantes do então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Eles jogaram pedras nos participantes do encontro e foi necessária a atuação do Pelotão de Choque da Polícia Militar para a dispersão dos manifestantes.

Após aquela reunião, Lula percorreria em uma caravana de ônibus várias regiões do Brasil, iniciando no Paraná. No entanto, a caravana sofreu um atentado a tiros em um trecho entre Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul que até hoje não foi esclarecido e nem foram encontrados os responsáveis.

Poucos dias depois, no dia 7 de abril de 2018, ocorreu a prisão de Lula, após se entregar à Polícia Federal no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP). Ele ficou 580 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, de onde saiu no dia 8 de novembro de 2019.

Texto: Adilson Borges Lago