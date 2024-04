Servidores municipais de todo Paraná iniciam capacitação com apoio de Itaipu

Iniciativa é uma parceria com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e vai atingir 16 mil servidores. Itaipu investiu R$ 48 milhões no treinamento

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, participou, na tarde desta quinta-feira (18), da aula inaugural do “Programa de Capacitação AMP Itaipu 4.0”, que vai beneficiar 16 mil servidores e servidoras municipais das 399 cidades paranaenses. A participação foi on-line, a partir do Centro Executivo da Itaipu. O vídeo está disponível no canal do grupo Pólis Civitas, no Youtube.

Os servidores serão capacitados com cursos gratuitos de pós-graduação em quatro áreas de atuação: Autismo; Licitação e Contratos na Lei 14.133/2021, Gestão de Esporte e Lazer, e Alfabetização e Letramento. O objetivo é melhorar a qualidade dos projetos apresentados pelos municípios, além de elevar a carreira desses servidores. A Itaipu Binacional está investindo R$ 48 milhões no Programa.

Para Enio Verri, o curso vai promover uma mudança estrutural, principalmente, nas cidades menores e com menor arrecadação. “Qualificar os quadros técnicos dos municípios mais pobres vai permitir que sejam feitos melhores projetos e que, assim, essas cidades recebam mais recursos da União, diminuindo a desigualdade entre os municípios do Paraná”, afirmou.

O Programa foi lançado em fevereiro e contabilizou 35.358 inscritos, ultrapassando em 221% a meta inicial de 16 mil registros. Das inscrições realizadas, 19.667 foram para a especialização em Autismo, 7.207 para Alfabetização e Letramento, 6.478 para Licitações e Contratos e 2.006 para Gestão do Esporte e Lazer.

Segundo o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Edimar Santos, foram definidos critérios para selecionar os participantes que ingressariam no treinamento. “Todos os municípios com até dez mil habitantes, totalizando 206 cidades, tiveram as inscrições aceitas. Para os outros, optamos por critérios de vaga sobre o tamanho da população ou a região geográfica onde está localizado para atingir as 19 associações regionais de todo estado”, explicou

A capacitação é voltada para servidores(as) concursados(as) e comissionados(as) de forma geral – das prefeituras, câmaras municipais, autarquias, conselhos tutelares, Associação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e das associações regionais e dos consórcios públicos.

Também participaram da abertura o diretor do Grupo Educacional Pólis Civita, Paulo Maia de Oliveira Júnior; o gestor do Programa AMP Itaipu 4.0, João Paulo Gonçalves. O mediador da cerimônia foi Jean de Paula, do Pólis Civita. Após a cerimônia, o advogado da União e professor de direito administrativo e constitucional Marcus Vinicius Corrêa Bittencourt ministrou a primeira aula.