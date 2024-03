Itaipu apresenta balanço dos investimentos nos municípios

Enio Verri, no lançamento do programa | foto: Rafa Kondlatsch / Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional divulga, nessa quarta-feira (20), em Curitiba, um balanço dos investimentos da empresa nos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul, desde 2023, por meio do “Programa Itaipu Mais que Energia”. Na ocasião, também será lançado um convênio de governança participativa firmados entre a Itaipu e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

O vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o vice-governador do Paraná, Darci Piana, confirmaram presença. Também participam o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri; demais diretores da Itaipu; o diretor superintendente do PTI, Irineu Colombo; além do presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Edmar Santos, e outras autoridades.

A cerimônia acontece dentro da programação do Encontro dos Municípios do Paraná (Emupar), no Viasoft Experience, em Curitiba. Organizado pela Associação dos Municípios do Paraná, o Encontro deve reunir, de 19 a 21 de março, um público de 4 mil pessoas, entre gestores e servidores públicos, e vai oferecer uma variedade de atividades, incluindo palestras e arenas técnicas, direcionadas à capacitação de gestores e servidores públicos.

Itaipu Mais que Energia

Um dos objetivos do evento é apresentar às autoridades municipais do Paraná e Mato Grosso do Sul os investimentos executados pela Itaipu Binacional nos dois estados, a partir do ano de 2023, dentro do programa “Itaipu Mais Que Energia”, uma iniciativa que entende que o papel da Itaipu é muito além de uma usina hidrelétrica.

Com o Itaipu Mais que Energia, a empresa oferece uma contribuição concreta à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que compõe a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, em 434 municípios (399 do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul), totalizando cerca de 11 milhões de pessoas e 200 mil km2 de área.

Convênio de Governança Participativa

O convênio assinado entre Itaipu e PTI tem o objetivo de promover, por meio da Educação Ambiental e da Cultura, o enraizamento dos conceitos e valores do Programa Itaipu Mais que Energia, fomentando a conexão e a integração com as políticas públicas do Governo Federal no território paranaense e na região sul do Mato Grosso do Sul. Com um aporte da Itaipu da ordem de R$ 70 milhões, o convênio está estruturado em três grandes eixos: Implementação da metodologia de gestão democrática, realização de processos formativos e realização de atividades culturais.

Litoral – No Litoral do Paraná, os investimentos do programa Itaipu Mais que Energia ultrapassam R$ 14,7 milhões nos sete municípios, incluindo as contrapartidas das prefeituras, que variam entre 5% e 15%.

