Mulheres nas apostas: exemplos que quebraram barreiras

Embora as apostas sejam um campo tradicionalmente dominado por homens, mais e mais mulheres têm se juntado a seus salões desde antes dos sites de apostas online. Segundo a UK Gambling Commission, atualmente, 43% dos jogadores são mulheres.

Além disso, elas têm passado a exercer papéis cada vez mais essenciais na indústria. De simples apostadores a croupiers e até mesmo executivas das empresas, a presença feminina está cada vez mais. Para comemorar este avanço do cenário, separamos algumas das melhores apostadoras de todos os tempos.

Vanessa Selbst

A jogadora profissional Vanessa Selbst começou a sua carreira no póquer enquanto ainda estudava na Yale Law School. Ela logo subiu ao topo do jogo.

A primeira mulher a ocupar o primeiro lugar no Global Poker Index, ela acumulou mais de $ 12 milhões em ganhos em diferentes estilos. Dois dos três braceletes WSOP de Selbst vieram em torneios No-Limit Hold’em. Ela também detém o recorde de mais braceletes consecutivos de eventos abertos conquistados por uma mulher na World Series of Poker.

Além disso, ela tem sido uma defensora declarada dos direitos dos jogadores de casino, participando ativamente de campanhas para melhorar o tratamento da indústria e a remuneração dos jogadores profissionais.

A americana é conhecida por seu jogo agressivo e imprudente, além de sua versatilidade e capacidade de se ajustar a novas regras e formatos com facilidade. Ela competiu e venceu eventos de apostas ao vivo e online, ganhando a reputação de uma das jogadoras mais adaptáveis do jogo.

Selbst também é conhecida por seu trabalho de caridade, especialmente na comunidade LGBTQ+. Ela sempre foi uma defensora declarada dos direitos LGBTQ +, tornando-a um ótimo exemplo.

Segundo a própria apostadora, ela retornará à mesa de póquer em 2023, após mais de 5 anos afastada.

Victoria Coren Mitchell

A jornalista e escritora britânica Victoria Coren Mitchell fez seu nome nas salas de jogos de azar. Inicialmente jornalista e apresentadora de TV, ela ganhou destaque como jogadora de póquer em 2006. Este foi o ano em que ela se tornou a primeira e única jogadora mulher a vencer o Main Event do European Poker Tour (EPT) em Londres.

Ao total, Victoria já ganhou mais de $ 3 milhões em torneios ao vivo, tendo alcançado a mesa final de muitos eventos EPT.

Mitchell é bem conhecida no Reino Unido (Reino Unido) como escritora e apresentadora de TV, além das suas conquistas no póquer. No livro “For Richer, For Poorer: A Love Affair with Poker”, ela relata a sua vida como jogadora profissional de casino. Também fala bastante sobre as suas aventuras na indústria do póquer.

Além disso, também apresentou outras séries na BBC, incluindo o popular programa de perguntas e respostas “Only Connect”. Ela também é conhecida por seu carisma e humor. Estas características deram-lhe um lugar entre as apostadoras mais famosas de todos os tempos.

Cynthia Jay-Brennan

Apesar de não ser uma apostadora profissional, Cynthia Jay-Brennan é uma das mulheres mais famosas no mundo de apostas. Ela é a detentora do 2º maior jackpot da história dos casinos. Seu recorde é tão alto que incentiva apostadores até hoje a tentar a sorte nos sites de apostas.

Em 26 de janeiro de 2000, ela dirigiu-se ao Desert Inn Hotel and Casino para comemorar o aniversário da mãe do seu namorado. Eles desfrutaram de uma refeição deliciosa juntos durante o dia. Mas, quando estavam prontos para ir para casa, a apostadora ocasional teve uma vontade repentina de jogar nos caça-níqueis.

Ela foi até a máquina Megabucks, pois o seu jackpot estava no ponto mais alto de todos os tempos. Ela colocou $21, apostando $3 por rodada. Esse dinheiro acabou rapidamente, fazendo Jay-Brennan se perguntar se ela deveria mudar para uma máquina diferente.

Ela decidiu continuar, limitando-se a apenas mais 2 giros naquele dia. Na sua última rodada, os símbolos Megabucks apareceram um por um; 3 símbolos piscantes cobriram a máquina, sinalizando que ela ganhou o jackpot de $35 milhões.

Kathy Liebert

Kathy Liebert é uma vencedora de bracelete WSOP dos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira de 28 anos, ela faturou mais de $ 6,7 milhões. Atualmente, ela fica em segundo lugar atrás de Vanessa Selbst na lista feminina de dinheiro de todos os tempos.

Ela foi a primeira mulher a receber um prémio de $ 1 milhão, ao ganhar o evento de limit hold’em de em 2002. Além disso:

possui um bracelete WSOP;

esteve em três mesas finais do WPT Main Event;

participou do WSOP Main Event em 1998 e 2000, terminando em 17º ambas as vezes.

Liebert já foi incluída no Women in Poker Hall of Fame devido ao seu excelente desempenho ao longo dos anos.

As mulheres aqui mencionadas quebraram barreiras e abriram caminho para outras jogadoras seguirem os seus passos. Entretanto, elas não foram as únicas e não serão as últimas. A expectativa é que novos nomes surjam na indústria anualmente.