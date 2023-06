Mutirão na baía de Guaratuba recolhe 4,5 toneladas de lixo

Os voluntários que participaram do 15º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba, neste sábado (3), recolheram 4,5 toneladas de resíduos dos manguezais, ilhas e praias da entrada da barra (Caieiras e Prainha).

“Pela primeira vez em 15 anos tivemos uma diminuição no volume de resíduos retirados pelo mutirão, e isso é motivo de muita alegria em saber que estamos melhorando nossa conscientização ambiental”, comentou o professor e vereador Fabiano Cecilio da Silva, coordenador da ação pelo Instituto Guaju.

Os 504 voluntários cadastrados contaram com apoio de 27 embarcações e um ferry boat.

Todos os anos, centenas de pessoas, entre estudantes, professores, pescadores, servidores públicos, comunidade náutica, autônomos, comunidade empresarial e instituições públicas e privadas se reúnem para recolher resíduos que são jogados diretamente na baía e nos seus mangues, ou que acabam sendo levados por rios ou pela chuva. A ação é realizada em um sábado próximo ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho).

A concentração aconteceu na Praça dos Namorados, às 7h, com a entrega dos kits aos voluntários que partiram em barcos para o mutirão. O tema da mobilização deste ano foi “Por um mar sem lixo”, como forma de conscientizar contra os lixos, sobretudo os plásticos, que estão se espalhando pelos oceanos.

O Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba surgiu em 2007 e conta com diversos apoios, inclusive do Correio do Litoral.