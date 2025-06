Festa do Pescador de Guaratuba acontece neste final de semana

A Festa do Pescador de Guaratuba acontece neste final de semana (sexta, sábado e domingo), com diversas atrações. O local é a Colônia de Pescadores Z-7, na Rua Damião Botelho de Souza, s/n, no bairro Piçarras.

O primeiro jantar dançante (na sexta-feira, 27) é em homenagem “às manipuladoras de pescados de Guaratuba”, e o prato é risoto, servido por Maurício e Simone Lense, Evani Justus, Vandir Esmaniotto e amigos.

Nos dias seguintes tem churrasco, bingo, shows, apresentações, bailes, homenagem e desfile de barcos.

A Festa do Pescador é realizada pela Colônia Z-7, com apoio da Prefeitura de Guaratuba e a Assointra (Associação da Industria de Transformação do Pescado).

Confira a programação completa: