Ambiental encontra extração ilegal de areia e pedra no rio Cubatão

Uma equipe do Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba atendeu uma denúncia e encontrou, no último dia 30, vários pontos clandestinos de extração de areia e pedra no rio Cubatão, na área rural do município.

Nas locais de extração também foi danificada vegetação considerada de preservação permanente. Em um dos pontos foram encontrados um caminhão caçamba e uma escavadeira de esteira. “Após diligências, a equipe encontrou o proprietário, o qual assumiu que efetuou a retirada de minérios do rio”, relata a polícia.

Foram aplicadas multas e encaminhada Informação de crime ambiental ao Ministério Público Estadual. A equipe fará novas diligências a fim de identificar os responsáveis pelos demais pontos de extração.