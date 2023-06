Dengue apresenta redução de 27% em novos casos no Litoral

Clique para ampliar

O informe semanal da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado na terça-feira (6), mostra 8.600 novos casos confirmados no Paraná, 22% a menos do que no boletim anterior.

Houve 5 mortes, mesmo número da semana passada. As mortes aconteceram em Londrina e Ibiporã (na região Norte) e Missal (Oeste do Paraná). Ao todo, agora, são 61 óbitos e 85.397 casos confirmados no Estado desde o início do período epidemiológico, em agosto de 2022.

O Litoral teve mais 683 casos confirmados, uma redução de 27% em comparação com a semana passada. Foram 295 confirmações em Paranaguá, 187 em Matinhos, 97 em Pontal do Paraná, 83 em Guaratuba, 16 em Antonina, 3 em Guaraqueçaba e 2 em Morretes.

A situação ainda é preocupante e os números elevados neste final de outono, mas pela primeira vez em muitas semanas houve uma redução no número de novos casos, tanto no estado quanto na região.

O Litoral soma 6.021 casos confirmados de dengue e 4 mortes, sendo 3 em Matinhos e 1 em Paranaguá.

Os casos confirmados são em Paranaguá (2.696), Matinhos (1.501), Guaratuba (1.167), Pontal do Paraná (338), Guaraqueçaba (201), Antonina (81) e Morretes (37).

Ainda há 1.424 casos em investigação, 20% a menos que no boletim anterior.