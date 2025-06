A Prefeitura de Matinhos encaminhou, a pedido do Correio do Litoral, a tabela atualizada com os horários das quatro linhas de ônibus da cidade.

As linhas Cambará e Caiobá – Tabuleiro operam de segunda a sábado. As linhas Bom Retiro – Mangue Seco – Sertãozinho e Monções, todos os dias (inclusive no domingo, com horários diferenciados.

O transporte coletivo municipal segue com a tarifa zero implantada em 2022.

Confira os horários: