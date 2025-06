Desmatamento no Balneário Saint Etiene gera multa de R$ 7 mil

Fotos: 2º Pel./1ªCia/BPAmb

Em atendimento a disque denuncia 181, uma equipe do Pelotão da Polícia Militar Ambiental sediado em Guaratuba fiscalizou uma área no Balneário Saint Etiene, na área urbana do município de Matinhos.

No local, foi constatada a destruição de vegetação nativa secundária, em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental competente e que encontra-se dentro do bioma Mata Atlântica.

Foi lavrado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 7.000,00 e a área de 530 metros quadrados foi embargada.

As imagens mostram a ação da Polícia Ambiental no dia 5 de junho, mas o caso foi divulgado nesta segunda-feira (30).