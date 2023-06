Polícia ambiental apreende rede proibida na praia de Caieiras, em Guaratuba

Fotos: Polícia Ambintal

A Polícia Ambiental realizou neste final de semana um patrulhamento nas praias de Guaratuba a fim de fiscalizar redes armadas de forma irregular.

A época é propícia à pesca de tainha, que deve ser feita em condições específicas. É proibida a colocação de rede de espera fixa nas praias. Também é proibida qualquer tipo de rede a menos de meia milha náutica (926 metros).

Foram patrulhados os balneários da Barra do Saí, Coroados, Nereidas, Brejatuba, Praia Central e Praia de Caieiras. Neste último local, a equipe flagrou uma rede armada na praia, presa às âncoras. Os pescadores ao avistarem a equipe, abandonaram os petrechos e fugiram.

A equipe fez diligências a fim de identificar os autores, porém sem sucesso. A rede foi vistoriada e constatou-se que estava molhada e com algas, o que demonstrou que havia sido recém retirada da água.

O petrecho foi apreendido, pois seu uso contraria legislação estadual (Portaria IAP 085/2009) e federal (Portaria Ibama nº 12/2003), informa a Polícia Ambiental.

Morro Morretes

No início do mês, equipe do Pelotão da Polícia Militar Ambiental localizou corte de árvore em floresta de preservação permanente no morro Morretes, na região central de Guaratuba.

Na esfera criminal foi encaminhada Informação de Crime Ambiental ao Ministério Público Estadual. Na parte administrativa foi lavrado Auto de Infração Ambiental e feito o embargo da área.

Rio dos Meros

Em outra ação, feita em conjunto com ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e IAT (Instituto Água e Terra), foram localizados vários pontos de desmates e ocupações ilegais na região do Rio dos Meros, dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba.

Segundo a Polícia Ambiental, novas fiscalizações na localidade serão feitas no intuito de combater Crimes Ambientais.