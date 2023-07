TCP recebe participantes de fórum brasileiro sobre infraestrutura portuária

Visita à estrutura portuária do terminal de contêineres ocorreu durante o Sul Export

Terminal de Contêineres de Paranaguá | Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (10), autoridades do poder público, representantes de agências reguladoras, empresários e dirigentes de entidades do setor de logística portuária e infraestrutura de todo o país estiveram no Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) para uma visita às estruturas e instalações da empresa. O tour faz parte da programação do Sul Export – Fórum Regional de Logística, Infraestrutura e Transportes, evento promovido pelo Brasil Export, que tem como objetivo fomentar o diálogo, incentivar a inovação e promover conhecimento no setor.

Durante a visita, restrita aos participantes do evento, foi possível ver de perto como funciona a operação do chamado maior corredor de exportação de carne de frango congelada do mundo, que somente no primeiro quadrimestre de 2023 movimentou mais de US$ 2,23 bilhões em proteína congelada. “Nossos resultados refletem o compromisso do terminal e nossa missão em seguir investindo no setor de operações logística, oferecendo os melhores serviços a nossos clientes e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país”, afirma o superintendente institucional da TCP, Allan Chiang.

Para atender a crescente demanda logística do setor, diversos investimentos devem ser consolidados pelo terminal ainda este ano. Um deles é a expansão do número de tomadas para contêineres reefer (com controle de temperatura), dos atuais 3.572 para 5.126. Isso concretizará a TCP como líder absoluto em infraestrutura para o mercado de carnes brasileiro. O outro é a entrega da subestação de energia e os 11 novos guindastes portuários montados sobre pneus (RTGs).

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, esteve presente na visita e é um dos convidados do painel “Exclusividade e reflexos da tecnologia na relação de trabalho portuário”. Para ele, “é de extrema importância congregar diversos atores ligados à atividade portuária para escutarmos e debatermos sobre boas práticas neste setor, melhores formas de gestão, relações de trabalho e questões de mercantis que envolvem estas operações”.

Segundo dados divulgados no evento, a atividade portuária representa aproximadamente 50% dos postos de trabalho ocupados na cidade de Paranaguá, sendo a TCP a maior empregadora do município, com mais de 1400 colaboradores. Atualmente, o setor portuário é responsável por 57% da arrecadação de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) no município.