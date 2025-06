Operação contra adulteração de cargas de grãos cumpre mandados em Paranaguá, Pontal e Morretes

Foto: PF / Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), as operações Grãos Limpos e Grãos Puros, com o objetivo de apurar e reprimir fraudes na adulteração de cargas de grãos.

As ações contam com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), representado pelo Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais – Vigifronteira, bem como pelo Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas investigadas pelas irregularidades. As ordens judiciais foram executadas simultaneamente nos municípios de Paranaguá, Pontal do Paraná e Morretes, São José dos Pinhais e Toledo, no Paraná e Cuiabá, no estado do Mato Grosso.

Uma pessoa foi presa em flagrante durante as investigações.

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de falsificação, fraude no comércio, associação criminosa, entre outros.

Interceptação de carga adulterada no Porto de Paranaguá

Foto: PF/Divulgaçaõ

No dia 10, terça-feira da semana passada, o Mapa e a Polícia Federal interceptara uma tentativa de fraude em exportação no Porto de Paranaguá. A ação resultou na apreensão de 39.250 quilos de farelo de soja adulterado, material destinado ao mercado internacional.

A carga foi identificada com irregularidades no processo de acesso e classificação obrigatória, sendo a adulteração confirmada no terminal de destino. Amostras foram coletadas por auditores fiscais federais agropecuários (AFFAs) do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Paraná (SIPOV/PR), do Ministério da Agricultura. As análises iniciais revelaram a presença de areia, serragem e mofo misturados ao farelo de soja, caracterizando a fraude.

A importação e exportação de produtos agropecuários são regidas por requisitos sanitários e de qualidade definidos pelo Mapa. A adulteração, como a identificada neste caso, representa uma infração grave e compromete a saúde animal e vegetal, além de gerar prejuízos econômicos e à imagem do país. A ocorrência ressalta a importância da fiscalização contínua para a manutenção da credibilidade do agronegócio brasileiro.

De acordo com o chefe do SIPOV/PR, Fernando Mendes, essa operação é um exemplo da eficácia das fiscalizações e do esforço conjunto entre órgãos públicos. A iniciativa, que partiu do Ministério Público Federal (MPF), visa coibir práticas fraudulentas em exportações de granéis, garantindo que o Brasil mantenha seu status de fornecedor confiável e seguro no mercado mundial.

A empresa responsável pela carga deverá apresentar um plano de destinação para o material apreendido, de acordo com o regramento ambiental. Historicamente, e conforme as normas do Ministério da Agricultura e Pecuária, cargas adulteradas como esta são destinadas a um aterro sanitário.

As investigações continuaram para determinar a extensão das irregularidades, identificar a organização criminosa envolvida e apurar os responsáveis por essa tentativa de fraude, que resultaram na operaçaõ desta terça-feira (17).