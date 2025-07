Paranaguá sedia evento preparatório do setor portuário para a COP30

Programação inclui palestras e painel sobre sustentabilidade e mudanças climáticas; propostas serão levadas à conferência da ONU, em novembro, em Belém (PA)

Foto: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

A Portos do Paraná será a anfitriã do 1º Encontro COP Portos Sustentáveis, que reunirá autoridades e especialistas para debater soluções ambientais voltadas ao setor portuário.

A iniciativa, marcada para o dia 15 de julho, prevê a realização de três encontros, cujas discussões resultarão em um documento com propostas e compromissos a ser apresentado durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro, em Belém (PA).

“É uma honra receber o Encontro COP Portos Sustentáveis. A Portos do Paraná tem atuado ativamente nas discussões sobre mudanças climáticas e é a única autoridade portuária brasileira convidada, por cinco anos consecutivos, a participar das COPs, desde 2019. Tenho certeza de que, em conjunto, os portos brasileiros e as comunidades portuárias levarão grandes propostas para Belém”, destacou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia da Silva.

A programação do evento inclui três palestras sobre temas ambientais que impactam diretamente o setor portuário, conduzidas por profissionais que atuam na comunidade portuária do Porto de Paranaguá.

Também está previsto um painel temático que abordará corredores marítimos climáticos, inovação e ação coletiva para descarbonização, além da resiliência do setor portuário e aquaviário diante das mudanças climáticas.

O evento é liderado pelo Grupo Tribuna e conta com a participação de autoridades portuárias e representantes de entidades como a Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH), Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), Associação Americana de Autoridades Portuárias da América Latina (AAPA Latam), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e Ministério de Portos e Aeroportos.

Programação

1º Encontro COP Portos Sustentáveis (15/7/2025)

13h45 – Credenciamento

14h – Abertura

• Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor-presidente da Portos do Paraná

14h20 – Do cais à comunidade: A força socioambiental do setor portuário

• Maitê Carlim Moura – Analista de Sustentabilidade na Rocha Terminais Portuários e Logística

14h50 – Iniciativas sustentáveis

• Ângela Cristina Bahry – Coordenadora de ASG na Cattalini Terminais Marítimos

• Gabriella Rodrigues Leal da Silva – Coordenadora de SSPAQ na Cattalini Terminais Marítimos

15h20 – O papel dos operadores portuários no desenvolvimento sustentável

• Eliane de Oliveira – Coordenadora de Meio Ambiente no TCP

15h50 – Coffee break

16h20 – Painel COP30 – Corredores marítimos climáticos: inovação e ação coletiva para descarbonização e resiliência do setor portuário e aquaviário

Participantes:

Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor-presidente da Portos do Paraná

Claudio Bastos – Superintendente de Governança, Riscos e Compliance da APS

Fábio Silveira – Consultor jurídico da ABEPH

Marina Cavalini – Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Portos

Gilmara Temóteo – Diretora-executiva da ABEPH

Cristina Wadner – Advogada especialista em Direito Marítimo e Empresarial

Juan Duarte – Presidente da AAPA Latam

Cláudia Borges – Diretora-executiva e de Relações Institucionais da ABTP

Caio Cunha – Gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Porto do Açu

Thales Schwanka Trevisan – Gerente de Meio Ambiente da Portos do Paraná

Fonte: Gcom Portos do Paraná