Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do ParanáBici

Evento é organizado pelo deputado Goura (PDT) em conjunto com o Consulado Honorário dos Países Baixos em Curitiba, a Escola de Gestão do Estado do Paraná e a Escola do Legislativo da Assembleia.

Foto: Assessoria/Mandato Goura

Já estão abertas as inscrições para a 1ª edição do ParanáBici – Seminário Paranaense de Ciclomobilidade e Cicloturismo, que será realizado presencialmente nos dias 28 e 29 de setembro em Curitiba, no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná.

O evento, organizado pelo deputado Goura (PDT) em conjunto com o Consulado Honorário dos Países Baixos em Curitiba, a Escola de Gestão do Estado do Paraná e a Escola do Legislativo da Assembleia, tem como objetivo promover a troca de conhecimentos técnicos sobre mobilidade urbana sustentável com base nos modelos de sucesso de planejamento urbanístico do Paraná e do Brasil.

O seminário é voltado para profissionais técnicos (as) dos 399 municípios do Estado que atuam na área de urbanismo, trânsito, meio ambiente, gestão pública, além de pesquisadores(as), estudantes e pessoas interessadas no tema.

Inscrições

Para participar é necessário realizar a inscrição, pois as vagas são limitadas. Elas podem ser feitas gratuitamente até o dia 20 de setembro pelo link https://www.ead.pr.gov.br/course/view.php?id=1787. Quem obtiver 75% de presença no evento receberá certificado emitido pela Escola de Gestão do Estado do Paraná.

Participações

Entre as presenças confirmadas estão Renata Falzoni, premiada por sua trajetória como uma mulher que inspira a mobilidade urbana, incentivando o uso da bicicleta no Brasil há mais de 45 anos; e José Lobo, consultor especializado na promoção do uso da bicicleta, com um trabalho reconhecido por diversos prêmios e menções, dentre eles o Cycling Visionary Awards na Conferência Velo City 2013, em Viena.

O Prêmio Parque da Mobilidade Urbana é uma realização da Plataforma Connected Smart Cities e reconhece iniciativas e pessoas que promovem resultados positivos para o ecossistema de mobilidade do país.