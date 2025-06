Paranaguá marca presença no Paraná Bici e reforça compromisso com o cicloturismo

Fotos: Leonardo Andreiko / Prefeitura de Paranaguá

As secretarias de Turismo (Setur) e de Segurança (Semseg) da Prefeitura de Paranaguá participaram da edição regional do Seminário Paranaense de Ciclomobilidade e Cicloturismo – Paraná Bici nos dias 29 e 30 de maio, no Armazém Macedo, em Antonina.

O evento reuniu gestores públicos, ciclistas, profissionais do turismo, planejamento urbano e representantes da sociedade civil do Litoral para discutir soluções de mobilidade e promover o cicloturismo como vetor de desenvolvimento sustentável. Os secretários municipais participaram do evento, juntamente com o idealizador do Paraná Bici, o deputado estadual Goura (Goura).

A equipe da Setur reforçou o apoio institucional do município à pauta da mobilidade ativa e do uso da bicicleta como instrumento de transformação urbana e fortalecimento do turismo, assim como da Rota Caiçara de Cicloturismo, proposta que visa interligar os sete municípios do litoral paranaense por meio de rotas cicláveis seguras, sinalizadas e integradas ao patrimônio natural e cultural da região.

“Paranaguá tem um imenso potencial para o cicloturismo. Nossa geografia, nossos atrativos culturais e as comunidades tradicionais formam uma base ideal para a construção de rotas sustentáveis. Estar presente no Paraná Bici reforça o compromisso da gestão do prefeito Adriano Ramos com um turismo mais inclusivo, responsável e conectado às práticas contemporâneas de mobilidade”, destacou a secretária de Turismo de Paranaguá, Paula Torres.

Para o secretário municipal de Segurança, Francisco Nóbrega dos Santos, é fundamental uma infraestrutura adequada para os ciclistas. “Estivemos no evento representando o prefeito Adriano Ramos e levamos a importância de melhorias nas nossas ciclovias e da criação de novas rotas. Paranaguá está entre as cidades com maior número de bicicletas no sul do Brasil e o cicloturismo só cresce na região. Temos um território belíssimo, com colônias e paisagens que precisa ser explorado com responsabilidade”, ponderou Nóbrega.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Rafaela Takiguchi