Assembleia Legislativa homenageia fotojornalista Eduardo Matysiak

O fotojornalista Eduardo Matysiak foi agraciado com uma Menção Honrosa pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em reconhecimento à sua relevância para o fotojornalismo paranaense. A homenagem foi proposta por um grupo de 12 deputados estaduais e entregue em 27 de maio deste ano, em Curitiba.

A iniciativa foi do deputado Luiz Claudio Romanelli e teve participação dos parlamentares Ana Júlia Ribeiro, Alexandre Curi, Arilson Chiorato, Goura, Requião Filho, Ney Leprevost, Gilberto Ribeiro, Hussein Bakri, Jairo Tamura, Marcia Huçulak e Moacyr Fadel, que sublinharam o trabalho de Matysiak por proporcionar “um olhar único sobre a complexidade da vida, desde as realidades urbanas de Curitiba até os movimentos políticos e sociais que moldam a identidade do Estado”.

A honraria integra o conjunto de reconhecimentos realizados pela Assembleia a profissionais que atuam em diferentes áreas de relevância pública.

Premiado no Brasília Photo Show e com uma trajetória marcada pela atuação em assessoria parlamentar, Matysiak é especialista em marketing político e reconhecido por seu ativismo e abordagem sensível de questões sociais e políticas no Paraná.

Ao receber o reconhecimento, o jornalista agradeceu publicamente aos parlamentares e ressaltou a importância do gesto. “Receber esse reconhecimento de uma instituição tão relevante como a Assembleia Legislativa do Paraná é, para mim, motivo de grande orgulho e emoção”, disse.

Ele enfatizou que a homenagem representa não apenas um marco em sua trajetória, mas também um estímulo. “Essa menção honrosa não é apenas um reconhecimento do meu trabalho e paixão pela fotografia, mas também um incentivo para que eu continue buscando aprimoramento e contribuindo para o registro e a compreensão das nuances do nosso Paraná”.

