6º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba acontece neste sábado

Será realizado na manhã deste sábado (8), o 16º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba, promovido todos os anos na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho).

A atividade é organizada pelo Instituto Guaju, com apoio de voluntários e diversas instituições. Conta com apoio público e privado, inclusive do Correio do Litoral e de diversos veículos de imprensa da região.

Os voluntários se reunirão na manhã de sábado na Praça dos Namorados, a partir das 7h, de onde vão sair de barcos para recolher lixos em manguezais, ilhas e praias.

Na praça ocorrerá a entrega dos kits aos voluntários para início das atividades de limpeza que se estenderá por toda a manhã.

Segundo o coordenador da ação pelo Instituto Guaju, Fabiano Cecilio da Silva, além da limpeza (que resulta na retirada de toneladas de resíduos da baía), “o objetivo é despertar nas pessoas a consciência que estamos enfrentando uma verdadeira crise quanto à geração desordenada de resíduos, e, se nada for feito, em 2050 teremos mais plástico do que peixes nos oceanos”.

O Mutirão de Limpeza da Baia de Guaratuba surgiu em 2007 e vem crescendo a cada edição na sua organização e participação voluntária. Se insere no movimento Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, no ODS 14 – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, e na campanha Por um Mar Sem Lixo na Década dos Oceanos (2020-2030).

Para participar, fala a inscrição no formulário: https://forms.gle/gExFPjDyTm7bC8NF9