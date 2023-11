Parceria com Sebrae vai capacitar ambulantes de Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos

Rick Chesther foi palestrante do programa, em 2022. Na foto, evento em Guaratuba | fotos: Inove.



O Programa Maré de Oportunidades realiza, neste mês, mais uma edição para cerca de 1.750 empreendedores em três municípios. A iniciativa, criada para capacitar e qualificar vendedores ambulantes com foco especial na temporada de verão no litoral paranaense, é uma parceria do Sebrae/PR, da Fecomércio PR e das prefeituras de Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos.

O Maré de Oportunidades oferece formação, orientação e padronização, além de um trabalho de motivação e estímulo para que os empreendedores se organizem e melhorem o seu rendimento, atendimento e formalizados, levem um melhor serviço aos turistas e moradores das cidades.

Guaratuba realiza a capacitação no dia 21 de novembro (terça-feira), no Parque de Eventos; Pontal do Paraná recebe o Programa no dia 22 (quarta-feira), no Ginásio Amatuzzi, no Balneário Shangrilá e; em Matinhos, o treinamento acontece dia 23 (quinta-feira), no Ginásio de Esportes do Sesc Caiobá.

Capacitação em Matinhos, em 2021 | foto: Divulgação



Capacitação e empreendedorismo

Com o Programa, o ambulante é capacitado para formalizar seu negócio nas Salas do Empreendedor e se diferenciar nas areias das praias com itens que identificam os ambulantes qualificados pelo Maré de Oportunidades: camiseta, crachá, shoulder bag e um certificado que atesta a qualidade do serviço.

Antonio Chagas, empreendedor de Guaratuba, trabalha há 33 anos vendendo sorvete e mostra o “antes e depois” de sua profissionalização | foto: Divulgação

“Trabalho em Guaratuba há 33 anos, no ramo do sorvete. Para nós, é muito interessante esse apoio que temos. Antigamente, a gente só fazia a credencial de ambulante e trabalhava”, conta Antonio Chagas, empreendedor em Guaratuba.

Enio José da Rosa, de 70 anos, trabalha em Pontal do Paraná há 26 anos. “Moro em Ipanema. O curso ajuda muito, a gente sempre aprende bastante. Até nos assuntos que a gente acha que já sabe, acaba aprendendo informações novas, principalmente na manipulação de alimentos, no cozimento e conservação. Desde que o Programa começou, eu sempre participo. Tenho carrinho de bebidas, vendo água, refrigerantes, chás, tem de tudo. Minha filha também é vendedora de porções, fritas e camarão”, conta Enio.

Matinhos, hoje, tem cadastrados cerca de 800 vendedores ambulantes para atuar na temporada de verão. Antonia Aparecida Ulisses é empreendedora na área, há três anos.

“Tenho microempresa desde 2001, antes tinha uma lanchonete, e havia feito o curso de manipulação de alimentos. Essa iniciativa é muito importante para a gente, com curso de reciclagem sempre estamos aprendendo coisas novas, buscando manter uma higiene perfeita para atender bem nossos clientes. Principalmente os turistas estrangeiros, que estamos sempre em busca de aprender a comunicação básica para conseguir atendê-los”, conta.

O casal de empreendedores Emanuelly Ramos e Joilson da Silva vende churros e bebidas no Balneário Caiobá, em Matinhos | foto: Divulgação.

Do balneário Caiobá, em Matinhos, a vendedora ambulante Emanuelly Ramos também tem uma experiência positiva com o Maré de Oportunidades, que acontece pelo terceiro ano no Litoral do Paraná.

“Sou ambulante há dez anos. Sou casada e tenho dois filhos, nossa família trabalha junta durante a temporada, no balneário Caiobá, vendendo churros e bebidas. O Programa agrega conhecimento, experiências e nos deixar preparados a receber os turistas com comprometimento e qualidade”, relata a vendedora ambulante Emanuelly Ramos.

As inscrições podem ser feitas diretamente com as prefeituras pelos contatos:

Guaratuba: Coordenação de Fiscalização – Whats: 041 3472-8724

Matinhos: Paulo Sozo – Fiscalização – Whats: 041 99501-3053

Pontal do Paraná: Antonio Cruz – Sala do Empreendedor – Whats: 041 99843-5826

Momento de capacitação em Pontal do Paraná, em 2022 | foto: Divulgação



Fonte: ASN Paraná