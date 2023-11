Iphan apresenta projeto de restauração da Igreja de N. S. do Bom Sucesso

Representação em 3D da proposta para o entorno da Igreja | imagem: Iphan



O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realiza audiência pública em Guaratuba, para apresentar o Projeto de Restauração e de Agenciamento do Espaço Externo da Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. A reunião acontece na Câmara de Vereadores, com início programado para as 19h.

O objetivo é ampliar a participação da sociedade civil no processo de elaboração do projeto de restauro, assim como validar a proposta de agenciamento do espaço público no entorno da igreja.

Uma das mudanças propostas é o fechamento do trecho da rua Monsenhor Lamartine, em frente à edificação, para a sua integração com a Praça Alexandre Mafra, a fim de diminuir os impactos do tráfego de veículos. O treco de rua ficou fechado aos veículos durante muitos anos e foi aberto há poucos anos.

Além de políticos e autoridades, a audiência contará com a presença do Comitê de Acompanhamento do Projeto de Restauração, formado por representantes da igreja e paróquia do local, do poder público municipal, de organizações da sociedade civil e também da comunidade em geral.

Imagem: Google Street / Ipatrimônio

Igreja foi tombada em 1938

A Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, situada à praça Alexandre Mafra (“Praça Central”), foi inaugurada em 1771 e tombada individualmente pelo Iphan em 1938 por meio de sua inscrição no Livro do Tombo de Belas Artes.

Está sob gestão da Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, sendo utilizada de forma complementar à igreja nova construída na parte posterior do templo original, sobretudo durante seus principais eventos religiosos, com destaque para a Festa do Divino Espírito Santo, com duração de 10 dias, todo mês de julho.