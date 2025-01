A família Hi4 off-road da GWM conquista LIWA: uma jornada de aventura e inovação

28 de dezembro de 2024: No prestigiado Festival LIWA Hero, no Oriente Médio, a edição TANK 500 Hi4 Z da GWM assumiu a liderança com uma entrada ousada e inesquecível, capturando a atenção de entusiastas de off-road e fãs globais. Durante uma série empolgante de eventos, diversos KOLs (Key Opinion Leaders) e influenciadores embarcaram em uma jornada com a família off-road da GWM, destacando as incomparáveis capacidades da marca no off-road e celebrando a revolucionária tecnologia Hi4-Z. Essa experiência vai além da direção—é um testemunho da liderança da China em inovação off-road, estabelecendo um novo padrão na comunidade global de off-road.

Nas areias douradas do deserto de Liwa, onde as dunas se estendem até onde a vista alcança, o Festival LIWA Hero 2024 tornou-se o palco para a Great Wall Motor (GWM) redefinir a excelência no off-road. Com o TANK 500 à frente, a GWM demonstrou mais uma vez seu compromisso em ultrapassar os limites da inovação, provando que a engenharia chinesa é uma força a ser reconhecida no cenário global.

O festival deste ano reuniu entusiastas de off-road, especialistas automotivos e influenciadores de todo o mundo. Em meio ao terreno desafiador do deserto, o TANK 500 destacou-se como uma estrela, apresentando sua avançada plataforma híbrida Hi4-Z e entregando uma performance impressionante que gerou conversas globais nas redes sociais.

O Deserto de Liwa: Um Verdadeiro Teste de Proeza Off-Road

O Deserto de Liwa, localizado nos Emirados Árabes Unidos, abriga alguns dos terrenos off-road mais desafiadores do mundo. Conhecido por suas imponentes dunas de areia, como a icônica Duna Moreeb, também chamada de “Colina Alta”, este deserto oferece uma mistura única de beleza natural e dificuldade extrema. A Duna Moreeb se eleva a mais de 300 metros, com um declive superior a 50 graus, representando um verdadeiro teste para a capacidade de qualquer veículo.

Outros desafios formidáveis incluem:

Sabkha (Planícies Salinas): Essas superfícies aparentemente planas exigem alto controle de tração e estabilidade devido às suas camadas macias e instáveis.

Faces de Deslizamento: Quedas repentinas e inclinações íngremes demandam uma distribuição precisa de torque e gerenciamento de potência.

Armadilhas de Areia Profunda: Esses trechos testam a capacidade de um veículo em manter o embalo sem perder tração.

Cada uma dessas características faz do Deserto de Liwa um ambiente implacável, perfeito para demonstrar a robustez dos veículos off-road da GWM.

O TANK 500 chamou atenção durante o festival não apenas por seu design imponente, mas também por sua revolucionária plataforma híbrida Hi4-Z, que redefiniu o conceito de desempenho off-road. Como a primeira plataforma de seu tipo, a Hi4-Z combina potência bruta com eficiência híbrida de ponta, projetada especificamente para condições extremas.

Duna Moreeb: O Palco da Excelência Off-Road

A Duna Moreeb, uma das mais famosas e íngremes do Deserto de Liwa, ergue-se em um ângulo quase vertical de 50 graus. É nesse cenário que o sistema Hi4-Z do TANK 500 realmente brilha, escalando inclinações desafiadoras com facilidade e enfrentando as condições mais difíceis de areia graças ao seu torque robusto e potência excepcional. O sistema Hi4-Z entrega uma potência combinada de 715 kW, permitindo que o TANK 500 acelere de 0 a 100 km/h em apenas 4 segundos. Essa força, aliada à transmissão DHT de 3 marchas, garante trocas de marchas suaves e desempenho ideal em diversos terrenos.

À medida que o comboio avança pelo deserto, armadilhas de areia profunda, vales entre dunas e travessias rápidas de dunas colocam à prova tanto as capacidades dos veículos quanto as habilidades dos motoristas. O TANK 500, com seu avançado sistema de suspensão e o sistema híbrido Hi4-Z, absorve os impactos dos vales de areia profunda, proporcionando uma condução suave e estável, mesmo nas condições mais imprevisíveis.

A plataforma Hi4-Z assegura uma distribuição de torque eficiente entre os motores elétrico e de combustão, garantindo que nenhum terreno seja impossível de navegar. Com uma autonomia totalmente elétrica de mais de 200 km, o TANK 500 oferece uma solução poderosa e ecológica para aventuras prolongadas. Sua capacidade de carregamento rápido adiciona 120 km de autonomia em apenas 15 minutos, assegurando o mínimo de tempo de inatividade durante expedições off-road de longa duração.

O Desafio da Duna Moresha: O TANK 500 Lidera com Estilo

O foco se volta para o Desafio da Duna Moresha, onde o TANK 500 assume a liderança com sua marcante carroceria vermelha. Ao enfrentar as famosas dunas, KOLs (Key Opinion Leaders) conduziram TANK 500s através de algumas das condições off-road mais desafiadoras. O desempenho notável do TANK 500 foi exibido em sua totalidade, superando facilmente outros veículos. Sua estrutura carroceria-sobre-chassi e o chassi de alta resistência foram cruciais para lidar com inclinações íngremes e superfícies irregulares, proporcionando durabilidade e estabilidade incomparáveis no ambiente árido do deserto.

Além disso, sua bateria de íons de lítio de alta densidade, com 234 Wh/kg, combinada com a plataforma Hi4-Z, oferece eficiência energética superior e potência de descarga que supera outros veículos híbridos plug-in da categoria. Essa combinação garante uma vantagem definitiva em condições extremas.

Celebrando a Família Off-Road: Um Festival de Inovação e União

O Festival LIWA Hero também foi um palco para apresentar a gama completa de veículos off-road da GWM, incluindo o TANK 300, o HAVAL H9 e a série POER. Cada modelo evidenciou o compromisso da GWM em criar veículos que atendam a diversas necessidades off-road, desde aventuras em família até desafios de alto desempenho profissional.

Um dos momentos mais aguardados do evento foi a User Gala, onde executivos-chave da GWM subiram ao palco para discutir as conquistas da marca e seus planos futuros. Durante a apresentação, os líderes destacaram o impacto da família off-road da GWM e o sucesso do TANK 500, enquanto os KOLs compartilharam suas impressões, relembrando os momentos mais memoráveis do evento.

O Festival LIWA Hero: Inovação e Comunidade em Destaque

O festival começou com uma exposição abrangente da família off-road da GWM. Influenciadores e KOLs (Key Opinion Leaders) ofereceram avaliações em tempo real, explorando o design, o desempenho e os avanços tecnológicos do TANK 500 e de seus modelos irmãos. Os participantes também tiveram a oportunidade de interagir com especialistas técnicos da GWM, obtendo insights sobre os mecanismos por trás das plataformas Hi4-Z e Hi4-T.

Mais de 28 veículos GWM formaram um comboio, atravessando as dunas e criando um espetáculo impressionante. O grande final do comboio contou com os veículos formando o logotipo da GWM, simbolizando união e inovação—um momento que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

O destaque do festival foi o desempenho do TANK 500 ao enfrentar a lendária Duna Moresha. Com seu acabamento icônico em vermelho, o veículo liderou o grupo, escalando a inclinação íngreme sem esforço, graças ao torque excepcional e à distribuição eficiente de potência. Este feito consolidou a reputação do TANK 500 como um verdadeiro campeão off-road.

Além disso, a GWM convidou entusiastas e proprietários de veículos a compartilharem suas histórias pessoais de aventuras off-road, fomentando um senso de comunidade e conexão global. Suas narrativas, combinadas com demonstrações ao vivo, mostraram a versatilidade do TANK 500 em cenários do mundo real.

O festival foi encerrado com uma animada gala, destacando música local, culinária e uma confraternização ao redor da fogueira. Os executivos da GWM enfatizaram a visão da empresa de promover a colaboração global e o intercâmbio cultural, reforçando que o TANK 500 representa não apenas tecnologia, mas também uma ponte entre comunidades diversas.

O TANK 500: Redefinindo a Percepção Global

O sucesso do TANK 500 no Festival LIWA Hero marca um ponto de inflexão na forma como os veículos chineses são percebidos globalmente. A GWM não está apenas exportando produtos; está compartilhando uma visão de cultura off-road que ressoa com entusiastas ao redor do mundo.

Das areias do Oriente Médio às trilhas acidentadas da Austrália e às florestas da América do Norte, a GWM está integrando insights locais ao design de seus veículos. Essa abordagem global garante que cada modelo atenda às demandas únicas de seus mercados, preservando ao mesmo tempo sua identidade central como uma máquina off-road de alto desempenho.

À medida que a GWM continua a inovar, o TANK 500 e a plataforma Hi4-Z representam apenas o início de uma estratégia mais ampla para liderar o mercado global de off-road. Ao adotar uma filosofia de visão de longo prazo e dedicação profissional, a GWM está estabelecendo novos padrões para tecnologia híbrida, sustentabilidade e experiência do usuário.

O Que Vem a Seguir para a GWM?

Opções Diversificadas de Motorização: Expansão da plataforma Hi4-Z para incluir mais soluções da família Hi4 Tech, atendendo a uma ampla gama de preferências dos usuários e necessidades ambientais.

Expansão Global: Estabelecimento de centros locais de fabricação e serviços, garantindo que os veículos e a expertise da GWM sejam acessíveis a entusiastas em todo o mundo.

Construção de Comunidade: Fortalecimento do vínculo entre a GWM e seus usuários por meio de experiências imersivas, como o Festival LIWA Hero, fomentando uma comunidade global de entusiastas do off-road.

O TANK 500: Uma Chamada para a Ação

O desempenho triunfante do TANK 500 no Festival LIWA Hero é mais do que um marco para a GWM; é um convite para entusiastas off-road em todo o mundo. Seja escalando dunas, navegando por florestas ou embarcando em aventuras urbanas, a GWM convida você a fazer parte de uma jornada onde a inovação encontra a paixão, e onde cada terreno é uma nova oportunidade de ultrapassar limites.

Fique conectado com a GWM para mais atualizações sobre seus veículos inovadores e iniciativas. Juntos, não estamos apenas promovendo mudanças—estamos redefinindo o futuro do off-road.

Saiba mais: https://youtu.be/Dq3Ffni3-OU?si=Bm7JKMfYl_me9GK2