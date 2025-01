GWM, Go With More no Ano Novo – GWM celebra o ano novo branco com seu Carnaval de Gelo e Neve

GWM, Go With More no Ano Novo – GWM celebra o ano novo branco com seu Carnaval de Gelo e Neve

Com a chegada do inverno e a paisagem se transformando em um deslumbrante cenário gelado, a Great Wall Motor (GWM) assume o protagonismo com seu espetacular Carnaval Off-Road de Gelo e Neve, reafirmando sua liderança no segmento off-road e encantando entusiastas de todo o mundo.

O evento acontece em um verdadeiro parque de diversões de gelo e neve, meticulosamente projetado para testar os limites dos veículos off-road da GWM. No centro das atenções estão os modelos mais recentes, equipados com a avançada tecnologia da família Hi4, prontos para enfrentar os desafios das temperaturas extremas.

O grande destaque da exposição da GWM é a Família Hi4 T de Veículos Off-Road de Alto Desempenho. A linha TANK, que inclui os modelos TANK 300, 400, 500 e 700, juntamente com a segunda geração do H9 e uma variedade de picapes, como a GWM POER 2.4T – Off-Road POER e a SAHAR POER, domina o cenário. Projetados para enfrentar condições extremas, esses veículos incorporam sistemas avançados que demonstram todo o seu potencial sobre a neve.

A tecnologia Hi4: Engenharia Automotiva no Seu Auge

A tecnologia Hi4, integrada aos veículos off-road da GWM, representa o ápice da engenharia automotiva. Seu sistema inteligente de tração híbrida nas quatro rodas opera com um nível de sofisticação impressionante. À medida que os veículos deslizam suavemente sobre as superfícies congeladas, o sistema monitora continuamente cada mínima variação no terreno e nas condições de condução. Em questão de milissegundos, ajusta instantaneamente a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro.

Por exemplo, ao realizar uma curva acentuada em alta velocidade sobre o gelo escorregadio, o sistema calcula e transfere com precisão a quantidade ideal de torque para as rodas externas, garantindo que o veículo mantenha sua trajetória com precisão absoluta e evitando qualquer indício de derrapagem. Esse nível excepcional de resposta proporciona aos motoristas a confiança necessária para enfrentar até mesmo os trajetos mais desafiadores sobre o gelo com total segurança e controle.

Além disso, os sofisticados algoritmos do Hi4 trabalham em conjunto com o sistema dinâmico de controle de estabilidade do veículo, antecipando e neutralizando possíveis deslizamentos antes mesmo que ocorram. Essa abordagem proativa oferece um nível de segurança inigualável. A capacidade do sistema de distribuir torque de forma instantânea e precisa, exatamente onde é mais necessário, reforça o compromisso da GWM em utilizar tecnologia de ponta para maximizar o desempenho off-road.

Suspensão Adaptativa e Engenharia para o Clima Extremo

Os veículos da GWM também são equipados com um sistema de suspensão adaptativa, que ajusta em tempo real a taxa de amortecimento com base nos dados coletados, suavizando a condução sobre superfícies irregulares e garantindo maior estabilidade. Essa tecnologia, aliada aos robustos sistemas de gerenciamento de motor, otimizados para desempenho em climas frios, evidencia a dedicação da GWM à inovação e excelência na engenharia off-road.

O festival oferece uma variedade de atividades projetadas para envolver e entusiasmar os participantes. A pista de testes fechada, cuidadosamente esculpida no gelo e na neve, proporciona um ambiente controlado onde os motoristas podem experimentar todo o potencial dos veículos off-road da GWM. Ao pressionar o acelerador, os potentes motores, meticulosamente ajustados para operar em baixas temperaturas, entram em ação, entregando uma potência fluida e vigorosa que impulsiona os veículos com autoridade.

Os sistemas de suspensão aprimorados, equipados com amortecedores de longo curso e molas de alta resistência, trabalham em harmonia para absorver os impactos das superfícies irregulares de gelo e neve, garantindo uma condução surpreendentemente suave, mesmo nos terrenos mais desafiadores.

O Desafio de Obstáculos no Gelo e Neve: Uma Prova de Habilidade e Tecnologia

Um dos momentos mais emocionantes do festival é o Desafio de Obstáculos no Gelo e Neve, um evento eletrizante que coloca os motoristas à prova em uma série de obstáculos meticulosamente projetados, todos esculpidos em gelo e neve. Desde rampas vertiginosas de gelo, que desafiam a capacidade de escalada e articulação da suspensão dos veículos, até corredores estreitos e escorregadios, que exigem precisão máxima na direção, o desafio testa ao limite tanto o condutor quanto a máquina.

Os veículos da GWM, equipados com a avançada tecnologia Hi4 e uma estrutura robusta, demonstram sua superioridade ao enfrentar os obstáculos com agilidade e potência. Enquanto os pilotos desafiam os limites do possível sobre o gelo, os espectadores acompanham com entusiasmo, aplaudindo e vibrando a cada manobra bem-sucedida, contribuindo para uma atmosfera eletrizante e inesquecível.

Desafios, Cultura e Inovação: O Espetáculo do GWM Ice and Snow Carnival

No GWM Ice and Snow Carnival, um eletrizante desafio de escalada chamou a atenção de muitos entusiastas. O TANK500 Hi4-Z, impulsionado por seu motor potente e avançadas capacidades off-road, conquistou com sucesso a imponente rampa Baihupo, na Montanha Changbai. Esse feito não apenas reafirmou a liderança da GWM em tecnologia de powertrain, mas também demonstrou a confiabilidade dos veículos em condições extremas.

Além disso, modelos como o TANK700, TANK400 e a 2.4T POER estiveram disponíveis para test-drives em terrenos congelados desafiadores. Os participantes puderam experimentar em primeira mão a estabilidade e a dirigibilidade desses veículos em ambientes adversos, reforçando ainda mais o desempenho excepcional e a potência da linha GWM.

GWM Off-Road Alliance: Uma Nova Era para a Comunidade Off-Road

Durante a coletiva de imprensa do Ice and Snow Carnival, a GWM anunciou oficialmente a criação da “GWM Off-Road Alliance”, uma organização sem fins lucrativos que reúne participantes do ecossistema off-road. O objetivo da iniciativa é oferecer aos usuários serviços, suporte e orientações especializadas para aprimorar suas experiências fora de estrada. No momento, as operações da Off-Road Alliance estão restritas à China, mas há planos ambiciosos para uma futura expansão global.

Uma Imersão Cultural no Coração da China

Além das experiências off-road repletas de adrenalina, a GWM proporcionou aos participantes uma imersão autêntica na cultura chinesa. Durante o festival, foram organizadas estadias em casas tradicionais chinesas, permitindo que os visitantes vivenciassem o estilo de vida local de maneira genuína.

Os participantes também puderam explorar aspectos da rica herança cultural da China por meio de workshops interativos, incluindo oficinas de ópera chinesa, onde puderam sentir o fascínio dessa antiga arte, e atividades de recorte de papel, criando suas próprias peças artísticas. Outra experiência marcante foi a possibilidade de vestir trajes tradicionais da região Nordeste da China, proporcionando uma conexão ainda mais profunda com a cultura local. Essas atividades enriqueceram ainda mais o festival, permitindo aos visitantes não apenas explorar as trilhas geladas, mas também mergulhar na história e nas tradições chinesas.

O Futuro do Ice and Snow Festival: Expansão e Inovação Tecnológica

Olhando para o futuro, a GWM planeja expandir e aprimorar ainda mais o Ice and Snow Festival nos próximos anos. Os esforços em pesquisa e desenvolvimento estarão focados na otimização contínua dos veículos para condições extremas de frio, com a integração de novas tecnologias que elevem os padrões de segurança e desempenho.

A visão da marca é transformar o festival em um destino global para entusiastas do off-road, atraindo aventureiros de todas as partes do mundo para vivenciar a potência e a inovação tecnológica da GWM na neve.

GWM no China-Arab Motoring Media Summit: Redefinindo o Off-Road Globalmente

Em sintonia com seu espírito de inovação contínua, a GWM marcou presença no China-Arab Motoring Media Summit, realizado em Liwa, reafirmando seu compromisso em redefinir o conceito de off-road.

No desafiador Deserto de Liwa, com terrenos extremos que vão da imponente Moreeb Dune a vastas planícies salinas e encostas íngremes, a GWM apresentou seu inovador sistema de classificação off-road. Esse conceito revolucionário categoriza os terrenos em 10 níveis de dificuldade e risco, tornando a condução off-road mais acessível para motoristas de todos os níveis de experiência.

Com essa abordagem estruturada e pioneira, a GWM não apenas estabelece um novo padrão na indústria, mas também consolida sua posição como referência global em tecnologia off-road, promovendo experiências seguras, emocionantes e cada vez mais inclusivas.

Expansão do Sistema de Classificação Off-Road: Adaptação a Diferentes Cenários

Os princípios desse sistema, comprovados no Deserto de Liwa, agora estão sendo aplicados e desenvolvidos em quatro cenários específicos no Ice and Snow Festival: Areia, Lama, Montanha e Neve. Cada um desses cenários conta com 10 níveis de dificuldade, guiando os motoristas para uma condução off-road mais segura e eficiente.

A tecnologia Hi4, que demonstrou sua adaptabilidade e desempenho nas dunas do deserto, é igualmente essencial nos desafios do inverno. Sua capacidade de ajustar-se às variações do terreno garante um desempenho excepcional, seja ao atravessar as areias do deserto ou ao enfrentar os caminhos gelados do festival. O Hi4 não apenas provou seu valor em ambientes áridos, mas continua a brilhar no cenário invernal, garantindo tração e estabilidade mesmo em superfícies escorregadias e cobertas de neve profunda.

GWM: Trajetória de Excelência no Cenário Off-Road Global

No competitivo mercado automotivo, a Great Wall Motor (GWM) tem se destacado com avanços impressionantes, especialmente no segmento off-road. Seja no movimentado Chengdu Auto Show, nas exigentes trilhas do Alxa Desert Rally, na intensa Liwa International Off-Road Championship ou nos rigorosos testes de inverno do Ano Novo, a GWM vem demonstrando consistentemente sua excelência tecnológica e consolidando seu legado no mundo off-road.

No Chengdu Auto Show, a linha de veículos off-road da GWM atraiu grande atenção com seus designs robustos e engenharia de ponta. As tecnologias avançadas de motor e suspensão apresentadas ofereceram uma visão empolgante das experiências de condução para os entusiastas do off-road.

No Alxa Desert Hero Festival, os veículos da GWM mostraram incrível resistência às altas temperaturas e às dunas em constante mudança. Os motoristas demonstraram habilidade ao manobrá-los, enquanto o desempenho excepcional dos sistemas de suspensão e motorização reforçou ainda mais a reputação da marca diante dessas condições desafiadoras.

Já na Liwa International Off-Road Championship, competindo contra adversários internacionais, a GWM se destacou graças ao seu avançado mecanismo de controle de tração e ao chassi reforçado, proporcionando um desempenho excepcional nos terrenos complexos e reafirmando sua posição como líder em tecnologia off-road.

No GWM Off-road Day, inúmeros participantes tiveram a oportunidade de vivenciar de perto a impressionante capacidade off-road da GWM. Um experiente entusiasta do segmento comentou: “Ao longo dos diversos e desafiadores testes do GWM Off-road Day, o desempenho dos veículos da GWM foi verdadeiramente notável. Seja ao subir aclives íngremes ou ao atravessar obstáculos complexos de gelo e neve, a estabilidade e a dirigibilidade superaram minhas expectativas de forma impressionante. Em especial, a distribuição de torque e a entrega de potência da tecnologia Hi4 em superfícies escorregadias demonstraram um nível de precisão impecável, transmitindo-me total confiança nas capacidades off-road da GWM. Sem dúvida, é uma escolha exemplar para os apaixonados pelo off-road.” Esse tipo de reconhecimento dos usuários reforça ainda mais a posição de destaque da GWM no setor off-road, evidenciando sua qualidade excepcional e impulsionando a marca a seguir inovando e superando limites para oferecer novas soluções e avanços à comunidade off-road.

Desde o Chengdu Auto Show até o Festival de Gelo e Neve, passando pela criação da Off-Road Alliance e o lançamento do padrão de classificação off-road, a GWM tem redefinido a trajetória de ascensão das marcas automotivas chinesas. Com um compromisso inabalável com a inovação, a GWM segue investindo no aprimoramento contínuo da experiência off-road de seus usuários. Para o futuro, os esforços estarão focados na otimização do desempenho dos veículos em condições extremas, aliando tecnologias avançadas de segurança e aprimoramento dinâmico por meio de investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, a GWM busca estreitar a colaboração com os principais agentes do setor, promovendo a padronização e o crescimento estruturado das atividades off-road. Com a criação de uma cultura off-road autêntica e representativa da China, a marca não apenas fortalece o cenário automotivo nacional, mas também posiciona o país como um protagonista na exportação dessa cultura para o mundo. Com uma visão estratégica e um compromisso incansável, a GWM está preparada para liderar o segmento off-road e inspirar uma nova geração de aventureiros e entusiastas automotivos em escala global.

Saiba mais: