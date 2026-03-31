Portos do Paraná qualifica agentes para uso do sistema Porto sem Papel

Treinamento reúne agências marítimas e equipes internas sobre as novas funcionalidades e melhorias do sistema

Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

Para dar continuidade à política de aprimoramento contínuo no uso de ferramentas que aumentam a eficiência portuária, a Portos do Paraná reuniu representantes de agências marítimas para um treinamento sobre o sistema Porto sem Papel (PSP). Em parceria com a Secretaria Nacional de Portos e o Serviço Federal de Processamento de Dados, a capacitação teve como objetivo aprimorar o uso do sistema, que passou por atualizações, melhorias e incorporação de novas funcionalidades.

“Essa integração é muito importante tanto para as agências marítimas quanto para nós, enquanto Autoridade Portuária. O sistema Porto sem Papel passou por diversas alterações no último ano, e esta atualização é essencial também para compreendermos as dificuldades das agências”, destacou a coordenadora de Atracação da Diretoria de Operações Portuárias (DOP), Tassiana Pontes Bortolini.

De acordo com o gerente de Projetos do Porto sem Papel do Ministério de Portos e Aeroportos, Anderson Barbosa, o treinamento, concluído na última quinta-feira (26), foi realizado em função das constantes evoluções do sistema. “O PSP está sempre em evolução e, nos últimos anos, tivemos avanços significativos, com melhorias sugeridas pelo próprio setor e pelos usuários em geral. Diante disso, identificamos a necessidade de promover esses treinamentos”, explicou.

Novas funcionalidades e melhorias

Segundo Barbosa, uma das principais novidades apresentadas foi a segunda versão do manual do Porto sem Papel. “Também estamos atualizando as telas, com melhorias de usabilidade e a incorporação de novos elementos que trazem mais fluidez ao uso do sistema. São recursos que vão contribuir para mais agilidade e eficiência no dia a dia dos usuários”, afirmou.

O sistema Porto sem Papel foi criado para facilitar a análise e a liberação de mercadorias nos portos brasileiros em uma única base de dados e é utilizado nos Portos de Paranaguá e Antonina. Estão integrados à plataforma a Portos do Paraná (Autoridade Portuária), a Marinha do Brasil (Autoridade Marítima), a Receita Federal (Autoridade Aduaneira), a Polícia Federal, o Ministério da Agricultura e Pecuária e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além dos agentes de navegação.

Sistema integra setor portuário

Além das agências marítimas, diversos setores da Portos do Paraná também participaram da capacitação. “É importante reavaliarmos continuamente nossas atividades diárias, analisando documentos fundamentais para a atracação segura dos navios. Esse processo permite revisar validações, identificar necessidades de novos campos na ferramenta e propor automações que contribuam para aprimorar o trabalho de toda a comunidade portuária”, concluiu Tassiana.

Fonte: Gcom Portos do Paraná