Portos do Paraná reforça liderança na Intermodal South America 2026

Estande da empresa pública reúne tecnologia, interatividade e networking

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

O estande da Portos do Paraná na Intermodal South America 2026, maior encontro de logística das Américas, terá como destaque o mais recente título conquistado pela empresa pública: o de hexacampeã de Melhor Gestão Portuária do Brasil. A 30ª edição do evento será realizada entre os dias 14 e 16 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

“Este ano, buscamos valorizar a trajetória de conquistas nacionais e a caminhada de todos os parceiros, que fazem parte deste sucesso coletivo”, afirmou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

A Intermodal reúne hubs e empresas de todo o setor logístico, nacionais e internacionais, incluindo segmentos diretamente ligados à cadeia, como exportadores e importadores.

Nesta edição, o espaço contará com um painel de LED cinético, que cria sensação de proximidade e efeitos visuais dinâmicos com imagens que destacam as atividades, investimentos e inovações da portos do Paraná. O equipamento também dará destaque para as empresas parceiras que patrocinam o estande. Os visitantes poderão brincar na máquina de grua (claw machine), para capturar brindes, além de participar de um jogo da memória em formato ampliado.

A ambientação também será inspirada no recorde de movimentação registrado em 2025, que atingiu 73,5 milhões de toneladas — volume previsto inicialmente apenas para 2035. Nesse contexto, outra atração será o teste de força, em que o visitante utilizará um martelo para medir seu desempenho e estabelecer seu próprio recorde.

O estande, localizado em área central da feira, contará ainda com duas salas de reuniões, guarda-volumes, espaço gourmet e áreas de convivência para que as 26 empresas parceiras possam interagir com clientes e ampliar a rede de contatos comerciais.

Empresas parceiras

Agrária

AGTL

LDC

Amart

BTG

FTSpar

Bunge

Cargill

Cattalini

Coamo

Interalli

Multitrans

Paranaguá Port Channel Company (PPCC)

Terin

Harbor

Rocha

TGCL

Grupo Tlog

Cotriguaçu

Marcon

Klabin

Fertipar

Pasa

CAP

Albriggs

Cimbessul

Destaques da edição anterior

Em 2025, o estande foi um dos mais visitados da feira, atraindo mais de seis mil pessoas. Durante os três dias de feira, a Portos do Paraná realizou diversas ações institucionais, como a oficialização da entrega do inventário de Gases de Efeito Estufa, elaborado pela Fundación Valenciaport. Na ocasião, o documento foi recebido pelo diretor-presidente da empresa e pelo secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

Entre as lideranças internacionais que visitaram o estande estiveram representantes da Embaixada do Reino dos Países Baixos, responsável pelo Green Ports Partnership (Parceria para Portos Verdes), do qual a Portos do Paraná é signatária. Outra visita de destaque foi da equipe do Porto de Miami, nos Estados Unidos.

Também foram realizadas discussões sobre novas legislações do setor portuário, entre outros temas relevantes.

30ª INTERMODAL SOUTH AMÉRICA

Data: 14 a 16 de abril

Local: Distrito Anhembi – São Paulo (SP)

Horários: 13h – 21h

Estande Portos do Paraná: F040

Fonte: GCom Portos do Paraná