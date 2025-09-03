Alexandre Curi defende participação de empresários na elaboração do Código do Empreendedor do Paraná

Alexandre Curi: “Meta é aprovar o texto ainda este ano, revogando leis ultrapassadas” | foto: Rogério Machado/Alep

Em encontro promovido pela Associação Comercial e Industrial de Fazenda Rio Grande (Acinfa), na noite desta terça-feira (2), o deputado Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa, defendeu a construção coletiva do Código do Empreendedor do Paraná, e confirmou um roteiro de escutas pelo Estado para ouvir entidades de representação, empresários e gestores públicos.

Curi explicou que a proposta é desburocratizar e agilizar processos, além de oferecer mais segurança jurídica ao setor produtivo. “É fundamental a participação empresarial neste Código. Nossa meta é aprovar o texto ainda este ano, revogando leis ultrapassadas e simplificando a vida de quem investe e gera empregos no Paraná”, afirmou. “Hoje, você abre empresa em poucas horas, mas ainda há um cipoal de normas, muitas defasadas, que atrapalham o dia a dia de quem quer trabalhar”.

Ao lado do vice-governador Darci Piana, Curi destacou o ambiente de cooperação entre Governo do Estado, Assembleia e municípios. “Onde há paz e harmonia, há prosperidade. Enquanto Brasília briga, o Paraná trabalha unido. É isso que explica nossos resultados: crescimento econômico acima da média nacional, indústria em alta, pleno emprego, melhor educação e o estado mais sustentável do Brasil”, disse.

O parlamentar também defendeu mais parcerias práticas com a iniciativa privada, lembrando o decreto estadual que permite a doação de projetos de engenharia para obras de infraestrutura. “Isso tirou muitas obras do papel. O Estado tem condições de investir, mas às vezes esbarra no tempo de contratar um projeto executivo. Com credibilidade e diálogo, tudo anda mais rápido e todos ganham”.

O deputado colocou a Assembleia Legislativa à disposição das entidades empresariais e convidou os empresários a participar da vida pública. “Participem com sugestões e propostas. Nosso papel é abrir caminhos”, disse Curi. Ele também pontuou a participação do legislativo em agendas de impacto, em parceira com o Governo do Estado. “Somos a única Assembleia do Brasil que devolve recursos aos cofres públicos e 100% do valor é aplicado nos municípios”.