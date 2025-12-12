Coritiba FC é oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná

Projeto de lei do deputado estadual Anibelli Neto foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Ratinho Junior

Anibelli com Jairo, goleiro e ídolo coxa-branca, falecido em 2029 | foto: Arquivo pessoal

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) celebrou nesta quarta-feira (10) a sanção da Lei nº 22.901/2025, de sua autoria, que reconhece o Coritiba Foot Ball Club como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Paraná. A lei, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governadorRatinho Junior, marca um momento histórico para o esporte e para a cultura paranaense.

A lei consolida o Coritiba como uma das instituições mais representativas do esporte paranaense, valorizando sua trajetória iniciada em 1909 e o legado deixado por gerações de atletas, dirigentes, torcedores e profissionais que fizeram do clube um dos maiores símbolos da identidade do Estado.

“O Coritiba transcende o esporte. Faz parte da cultura, da memória afetiva e da formação de milhares de paranaenses. Reconhecê-lo como patrimônio cultural imaterial é fazer justiça à sua história”, afirmou o deputado Anibelli Neto.

Agora, o Coritiba passa a integrar, de forma definitiva, o rol de bens culturais reconhecidos pelo Estado do Paraná, reforçando o compromisso com a preservação das tradições e da história do futebol paranaense.

Anibelli Neto destaca ainda que “este marco celebra não apenas o passado centenário do Coritiba, mas também sua importância viva para o presente e o futuro cultural do Estado.”