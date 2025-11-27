Anibelli Neto propõe homenagem pelos 60 anos da Faep em Sessão Solene

O evento acontecerá no dia 4 de dezembro, às 18h, no Plenário da Assembleia Legislativa

Anibelli Neto com Ágide Eduardo Meneguette | foto: Divulgação

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB), presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), apresentou requerimento para a realização de uma sessão solene que celebrará os 60 anos da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep).

O evento acontecerá no dia 4 de dezembro, às 18h, no Plenário da Alep, ocasião em que serão entregues Votos de Louvor com Menção Honrosa à instituição e às lideranças que marcaram essa trajetória de conquistas para o agronegócio paranaense.

A Faep foi fundada oficialmente em 16 de dezembro de 1965, quando recebeu sua Carta Sindical do Ministério do Trabalho e Previdência Social, passando a representar e coordenar os interesses dos produtores rurais do Paraná em âmbito estadual e nacional.

Anibelli Neto destaca a contribuição fundamental da Faep para o desenvolvimento do setor no Estado, atuando na melhoria da produtividade, na modernização do campo e na qualidade de vida de milhares de famílias rurais. “A Faep liderou as principais lutas em favor da agropecuária nesses últimos anos. Por isso, me sinto muito honrado de ser o proponente desta justa homenagem”, afirma o parlamentar.

A honraria será dirigida ao Sistema Faep, ao seu presidente interino Ágide Eduardo Meneguette, ao Conselho Diretor, colaboradores e sindicatos rurais. O deputado faz ainda um reconhecimento especial ao legado do presidente Ágide Meneguette, que desde 1991 lidera importantes avanços na entidade e foi responsável, em 1993, pela criação do SENAR-PR, instituição que oferece capacitação permanente aos produtores rurais em todo o Estado.

Com a iniciativa, Anibelli Neto reafirma seu compromisso histórico com o setor agropecuário e destaca a importância de reconhecer aqueles que contribuem diretamente para que o Paraná se consolide como referência nacional em produção, inovação e sustentabilidade no campo.