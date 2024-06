Ana Júlia cobra providências da Seed e Sesp sobre assédio em colégio cívico-militar

Deputada protocolou requerimento na sexta-feira | foto: Divulgação

A deputada Ana Júlia Ribeiro (PT) protocolou na sexta-feira (21), um pedido de informações junto às secretarias de Educação e de Segurança Pública, no qual cobra providências das pastas em relação ao caso de assédio sexual registrado no Colégio Cívico-Militar General Osório, de Ponta Grossa.

Durante uma viagem de visita ao Zoológico Municipal de Curitiba, um coronel teria abusado de uma estudante de 12 anos de idade, importunando a vítima durante o passeio e tentando agarrá-la. Conforme relatos, ele só parou após ação dos colegas da jovem.

De acordo com relato da vítima, as diretoras do colégio deixaram de prestar auxílio à estudante e não comunicaram o caso imediatamente às autoridades competentes. Uma das diretoras teria impedido a jovem de reportar o fato à mãe, tomando o celular das mãos dela e mantendo-a trancada na sala da direção.

“Tais fatos são estarrecedores, absurdos e enojam toda a comunidade paranaense! É inadmissível o comportamento do coronel, assim como das diretoras que se omitiram e tentaram protegê-lo. Exigimos a tomada de medidas disciplinares cabíveis”, afirma a deputada.”

A família da vítima registrou boletim de ocorrência e participou de uma manifestação contra o assédio neste sábado (22). Na sexta-feira (21), ocorreu uma manifestação de estudantes dentro do colégio.

A mãe da vítima diz que buscará justiça. “Estou indignada. Minha filha chegou em casa chorando. A escola não me chamou e não comunicou a polícia nem o Conselho Tutelar. Quero justiça e que ele pague pelo que ele fez”..

Para a deputada Ana Júlia, é fundamental que Seed e Sesp se manifestem urgentemente sobre os fatos, informando quais medidas estão sendo tomadas. Ela também pede a instauração de procedimento administrativo disciplinar para punir os envolvidos, afastando todos cautelarmente, impedindo-os de assumir quaisquer cargos vinculados à educação, principalmente no caso do coronel denunciado.

O caso também foi informado pela deputada ao Ministério Público.