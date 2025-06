Deputada Ana Júlia propõe cláusulas para garantir autonomia do MIS-PR

Iniciativa busca garantir a autonomia artística, museológica e educacional do Museu da Imagem e do Som do Paraná | foto: Divulgação

Em resposta à proposta de Parceria Público-Privada (PPP) envolvendo o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR), a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT-PR) apresentou uma iniciativa em defesa da autonomia cultural da instituição. A parlamentar protocolou a inclusão de cláusulas na minuta contratual da PPP que visam assegurar a independência artística, museológica e educacional do museu frente à futura concessionária privada.

A proposta da deputada introduz salvaguardas jurídicas, vedando expressamente qualquer tipo de intervenção da empresa concessionária nas atividades-fim do MIS-PR, como curadoria, programação, concepção de exposições, expografia e metodologias museológicas. Segundo Ana Júlia, a medida busca evitar qualquer forma de censura, ingerência ou desvio da missão pública e cultural do museu.

“Nosso compromisso é com a preservação da liberdade artística e da função social dos espaços culturais públicos. O MIS-PR é patrimônio da população paranaense, e sua programação não pode estar sujeita a interesses mercadológicos ou interferências externas”, declarou a deputada.

As alterações propostas abrangem o contrato principal e o Anexo XI da minuta da PPP, estabelecendo limites objetivos para a atuação da concessionária, que deverá se restringir à gestão da infraestrutura física, como manutenção e conservação do espaço, sem qualquer envolvimento na gestão de conteúdo.

A iniciativa foi formalmente apresentada à Secretaria de Estado da Cultura, com base em diálogo prévio com a pasta, durante reunião que contou também com a presença do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná (SATED-PR). A proposta visa garantir segurança jurídica e a integridade institucional do museu, reforçando o compromisso coletivo com a autonomia cultural do MIS-PR.