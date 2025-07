André Trigueiro fará conferência sobre clima e educação na 24ª Feira Internacional do Livro

Referência nacional e internacional no jornalismo ambiental, André Trigueiro recebe o público para um diálogo sobre crise climática e o papel da educação como ferramenta de transformação. Com mais de 30 anos de carreira e prêmios nacionais e internacionais, ele é referência em jornalismo ambiental e sustentabilidade

Jornalista estará no Theatro Pedro II no dia 22 | foto: Divulgação

Responsável pela organização, curadoria e realização da FIL (Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto – SP), a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto confirmou a participação do jornalista André Trigueiro na programação da 24ª edição do evento, que acontece de 15 a 24 de agosto, com o tema “Futuros Possíveis: entre linhas e parágrafos”. André Trigueiro estará na Conferência do dia 22 (sexta-feira), às 20h30, na sala principal do Theatro Pedro II, com acesso livre e gratuito.

Com mais de 30 anos de carreira, André Trigueiro é um dos mais respeitados jornalistas do país na cobertura de temas sobre meio ambiente e sustentabilidade, tornando-se referência nessas temáticas dentro e fora do meio jornalístico. É o idealizador e editor-chefe do programa Cidades e Soluções, exibido há quase duas décadas pelo canal GloboNews. Pós-graduado em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o jornalista criou o curso de Jornalismo Ambiental da PUC-RJ, do qual é professor há 21 anos. Atuou por 15 anos na Rádio CBN, onde criou e apresentou o programa Mundo Sustentável, além de ser o primeiro colunista de sustentabilidade do Jornal da Globo, com séries gravadas na China, Alemanha e Brasil. Atualmente é colaborador da Rádio Boa Nova.

Neste encontro com o público da FIL, André Trigueiro propõe reflexões sobre temas diversos, mas que se entrelaçam, como comunicação, meio ambiente, sustentabilidade e futuro, a partir de suas vivências, experiências e crenças em torno da realidade brasileira em cada uma dessas questões. O jornalista é autor de diversos livros, como “Cidades e Soluções”, “Mundo Sustentável” (volumes 1 e 2), “Meio Ambiente no século XXI”, “Espiritismo e Ecologia” e “Viver é a melhor opção”, voltado à prevenção do suicídio. É ainda colaborador voluntário em rádios espíritas no Rio de Janeiro e São Paulo. É vencedor de prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio Ethos de Jornalismo, pelo conjunto da obra em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Todos os livros lançados por Trigueiro tiveram 100% dos direitos autorais destinados a causas voluntárias ou filantrópicas.

Sobre a FIL

A FIL (Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto) consagrou-se como um dos maiores eventos culturais do país e tornou-se internacional em 2020. Possui 25 anos de história e realiza neste ano a sua 24ª edição. A cada ano, a programação reúne autores, artistas, intelectuais, educadores, estudantes e participantes de diversas localidades. Todas as atividades são gratuitas e abertas à população, o que consolida o objetivo primordial de fomentar a leitura e de contribuir para ampliar os números de leitores do país. Em 2024, o evento registrou público de 250 mil pessoas, presença de 260 escritores e mais de 400 atividades realizadas. O impacto na economia de Ribeirão Preto foi da ordem de R$ 5 milhões.

Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela realização da Feira Internacional do Livro da cidade, hoje considerada a segunda maior feira a céu aberto do país e também por feiras em municípios do interior paulista. Com trajetória sólida, projeção nacional e agora internacional, a entidade estabeleceu sua experiência no setor cultural e, atualmente, além da feira, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação do Livro e Leitura se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.